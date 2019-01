'Wapenfilmpje Nijmeegse school werd online gezet om meer volgers te krijgen'

De man uit Beverwijk, die geen link heeft met de scholengemeenschap, werd maandag opgepakt. Na de post met het wapenfilmpje volgde een nieuw bericht waarin hij liet weten dat de dreigvideo oud en nep was en dat hij er spijt van had.

Het wapenfilmpje met dreigement circuleerde vervolgens in een rap tempo op Instagram en Facebook. Het kwaad was dus al geschied en de korte video waarin je ziet dat een wapen door een jonge man wordt doorgeladen met de tekst 'ga vandaag niet naar het Mondial College' bereikt veel mensen.

Bekijk hier het wapenfilmpje. De tekst gaat verder onder de video

Video had veel impact op school

De rector van het Mondial College, Gert-Jan Jansen, heeft donderdag een verklaring afgelegd bij de politie. De middelbare school denkt na over aangifte, maar het Openbaar Ministerie heeft de zaak al oppakt. In de verklaring aan de politie laat de school weten dat de dreigvideo impact had op de school. Jansen: 'Er ontstaat onnodig onrust, omdat je zo'n dreiging serieus moet nemen.' Daarnaast vertelt de rector dat de school jarenlang bij ouders hoog scoort als het gaat om tevredenheid en veiligheid. 'Het is dan triest dat door zo'n incident de naam van de school in opspraak kan raken.'

Verdachte weer op vrije voeten

Volgens het Openbaar Ministerie zit de man niet meer vast, maar blijft hij nog wel verdachte in de zaak. Verder doet het OM geen mededelingen over de zaak. Ook de politie wil geen uitspraken doen over het gesprek met de rector.

Het is volgens de rector ook nog eens een ongelukkige tijd, want nu maken kinderen hun schoolkeuze. 'Dan zit je niet op zo'n incident te wachten', aldus Jansen. Tegelijkertijd werd snel duidelijk dat er geen echte dreiging is geweest, maar dat het ging om een uit de hand gelopen grap. 'Zo zie je maar dat iemand met zo'n ondoordachte social media-actie de boel op stelten zet. De politie komt in actie, maar ook de school moet nadenken over maatregelen.'

Ouders zijn meerdere malen per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het incident. Docenten hebben de opdracht gekregen het onderwerp ook de komende dagen, mits er behoefte aan is, in de klassen met de leerlingen te bespreken.

