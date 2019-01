Helpt u mee om het leven van de honderden dak- en thuislozen in onze provincie aangenamer te maken?

In Gelderland leven er honderden dak- en thuislozen. Zij leven vooral in de grotere steden van onze provincie. Om deze daklozen te helpen zijn er verschillende instellingen bezig om hen te helpen aan een warme maaltijd, een tijdelijke opvang of een veilig thuis te bieden.

Straatwerker Katherina gaat in Ede de straat op om met de daklozen in contact te komen. 'Wij gaan kijken hoe het met de mensen gaat, maar ook wie ze zijn en waar ze slapen. Het duurt soms jaren om met deze mensen in contact te komen. Maar daarna blijven we er zijn voor hen.' 'De dag begint voor deze mensen met het zoeken van eten. Kijken op de grond of in de prullenbakken wat er te vinden is.' Vaak blijven de mensen in de omgeving van een opvang zodat als er een plek vrij is zij hier terecht kunnen. Ook kunnen zij hier gebruik maken van een warme douche of een maaltijd verkrijgen.

Naast dit soort tijdelijke opvangplekken zijn er verschillende initiatieven en stichtingen die zich vrijwillig inzetten om het leven van dak- en thuislozen iets aangenamer te maken. Hieronder vindt u een aantal initiatieven waarbij u kunt helpen.

In Ede zijn er verschillende dak- en thuislozen die een persoonlijke vraag hebben. Zo is Kim, die dakloos is geweest, op zoek naar tekenspullen want tekenen en lekker creatief bezig zijn is echt haar passie. Het is alleen erg duur om deze aan te schaffen.

Metin is dakloos en op zoek naar kisten. Hij heeft maat 43.

Ook is Maikel hier naar op zoek hij heeft maat 46.

Allebei de mannen leven op straat en goede schoenen zijn voor hen heel erg belangrijk.

Kunt u Metin, Kim of Maikel hierbij helpen? Laat onderaan het artikel uw reactie achter

- Droombankje Arnhem

Angelique vangt bij haar stichting mensen op die geen thuis hebben. 'Iedereen kan op straat terecht komen. Veel mensen hebben een mening over daklozen en daar kan ik zo boos om worden. Het kan gebeuren dat je bedrijf failliet en je je huis uitgezet wordt. Je komt dan in een hele moeilijke situatie waar het gewoon heel moeilijk is om zelf uit te komen. Als je dan in een opvang komt waar er veel verslaafden verblijven gaat het alleen maar verder bergafwaarts. Ik probeer deze mensen een thuis te geven en te helpen om weer in de maatschappij te komen.

Angelique is voor deze mensen op zoek naar een kapper, een tandarts en een pedicure. 'Geen luxe maar wel hard nodig om eens in de zoveel tijd een behandeling gratis te kunnen krijgen.'

Daarnaast is een scooter of een busje heel erg welkom. Wilt u meer weten over de stichting en de vraag. Klik dan hier, zo kunt u ook in contact komen met Angelique.

- Stichting Straatmensen Nijmegen

Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond delen wij in de Tweede Walstraat in Nijmegen maaltijden en lunchpakketten uit aan dak- en thuislozen. Samen met onze gasten zijn we druk in de weer een maaltijd op te scheppen, eitjes te bakken, lunchpakketten te maken of gewoon gezellig te praten. Helpt u mee soep uitdelen?

- Soepfiets Arnhem

Gaat u ook mee op een doordeweekse dag van 17 uur tot 21 uur met de soepfiets en met een medewerker van het ambulante team. Op 2 plekken in Arnhem delen de mensen met de soepfiets soep uit aan dak- en thuislozen. Het doel is om contact te maken en vertrouwen te winnen. Als er hulpvragen komen vanuit de bezoekers van de soepfiets dan kijkt u samen met de medewerker hoe deze kunnen worden aangepakt.

- Het stoelenproject in Arnhem

Help de dak- en thuislozen de nachten door en meldt u aan als vrijwilliger. Help in gemoedelijke sfeer mee met het verstrekken van eenvoudige broodmaaltijden. In de nacht houdt u gezamenlijk een oogje in het zeil en is er alle tijd voor een gesprek, lezen, schrijven, computeren, studeren, etc.

Stelt u zich voor twee nachten per maand beschikbaar oftewel 12 nachten voor het gehele winterseizoen.

- De johanniter opvang

Is een organisatie voor maatschappelijke opvang in Ede. Wij bieden huisvesting, begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare mensen met problemen van relationele, psychosociale, psychiatrische en/of materiële aard. De Johanniter Opvang biedt twee vormen van opvang, ondersteuning en begeleiding.

Er worden maatjes en vrijwilligers gezocht.

- De Oude Synagoge Harderwijk

In de Oude Synagoge werken ongeveer vijftig mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen. De kernvrijwilligers zijn onze gastheren en –dames. Ze zijn volgens een dienstrooster verantwoordelijk voor de gang van zaken in het inloophuis tijdens de openingsuren. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich bezighouden met praktische taken als schoonmaken, technisch onderhoud, koken van maaltijden, etc.

- IrisZorg

heeft een dag- en nachtopvang in Nijmegen, Arnhem, Doetinchem, Deventer, Harderwijk, Apeldoorn en Tiel.

Kijk in de link hierboven hoe u kunt helpen.

Wilt u reageren op een van deze vragen klik dan op de link die bij het betreffende artikel beschreven staat. Heeft u een algemene vraag of komt u er niet uit, reageer dan hieronder.