Vertaler Nashville-verklaring: 'Wij aanvaarden de homoseksuele medemens'

OLDEBROEK - In protestants Nederland ging afgelopen week een verklaring rond met standpunten over onder meer homoseksualiteit. De 'anti-homo' standpunten deden een hoop stof opwaaien. Dominee Van Reenen uit Oldebroek, die de verklaring uit Amerika vertaalde en ondertekende, komt nu met een reactie op de commotie.

'De verklaring verwoordt een visie op huwelijk en seksualiteit zoals die alle eeuwen door op grond van de Bijbel is beleden', schrijft Van Reenen namens de werkgroep Nashvilleverklaring. 'Die visie wil de zogenoemde werkgroep blijven uitdragen', schrijven zij.

'De verklaring is ten onrechte gelezen als een anti-homodocument. Dat betreuren we', gaat Van Reenen verder. Mensen die zich in een homoseksuele gerichtheid herkennen, hebben volgens de dominee een volwaardige plaats in de christelijke gemeente.

'Verwoording zorgt voor misverstanden'

Van Reenen geeft toe dat de communicatie rondom de verklaring beter had gekund. Ook zegt hij dat de verwoording op sommige punten tot misverstanden kan leiden: 'Dat trekken wij ons aan.'

De dominee zegt dat sommigen het document hebben gelezen alsof met de juiste aanpak een homoseksuele gerichtheid ‘genezen’ kan worden. Of dat het erkennen of uitspreken van het homoseksueel gericht-zijn zonde is. Dat was en is onze intentie niet. 'Want hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, aanvaarden wij onze homoseksuele medemens.'

Tot slot laat Van Reenen weten dat de lijst met ondertekenaars niet gepubliceerd had mogen worden, omdat een aantal ondertekenaars daar geen toestemming voor had gegeven.

Zie ook: