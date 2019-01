'Laat grondeigenaren niet opdraaien voor opruimkosten drugsafval'

Grondeigenaren moeten niet langer opdraaien voor de opruimkosten als er drugsafval op hun terrein wordt gedumpt, vindt de ChristenUnie in Gelderland. De fractie wil dat de provincie de opruimkosten betaalt.

Sinds 1 januari 2018 draaien grondeigenaren volledig op voor de kosten, die kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro's. Tot die tijd konden ze bij de provincie 50 procent van de kosten terugvragen als ze aangifte hadden gedaan bij de politie.

Omdat onderhandelingen met het Rijk over vergoedingen tot nu toe niets opleverden, wil de ChristenUnie dat Gelderland zelf met een nieuwe regeling komt. 'We zijn nu meer dan een jaar verder en er ligt nog steeds geen nieuwe regeling. We kunnen gedupeerden van drugsdumpingen niet langer in de kou laten staan en moeten deze slachtoffers voor 100 procent tegemoetkomen in de kosten, vindt Statenlid Dirk Vreugdenhil. Hij wijst erop dat Noord-Holland inmiddels wel met een eigen regeling zijn gekomen.

Ook veiligheid in het geding

Volgens Vreugdenhil hebben drugsdumpingen niet alleen grote financiële gevolgen, maar is ook de veiligheid in het geding. 'Als je ervan uitgaat dat je zelf voor de enorme kosten van het opruimen van drugsafval op moet draaien, kan het aantrekkelijk lijken om de vaten zelf van je grond weg te halen. Dat is extreem gevaarlijk en het zorgt er ook voor dat opsporing van de daders sterk wordt bemoeilijkt.'

In Gelderland zijn steeds meer drugsdumpingen, vooral in het Rivierengebied.

