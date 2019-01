Doelman Alblas over nieuwe start NEC in De Week van Gelderland

Hij traint sinds begin dit jaar weer mee met de selectie na een zware knieblessure. Vanaf het moment dat Alblas ontbrak, begon NEC te verliezen en zakte de club weg uit de top van de eerste divisie naar de twaalfde plaats. Alblas komt aan het woord over zijn come-back, maar ook over de nieuwe start die NEC heeft gemaakt op trainingskamp in Zuid-Spanje.

Verder zitten ook Sjoerd Weikamp en Iwan van Duren aan tafel. Weikamp is lid van de Raad van Commissarissen bij De Graafschap en vertelt onder meer over de theatervoorstelling Veur Altied. Van Duren is journalist bij Voetbal International schreef onlangs samen met Tom Knipping het boek Weekendmiljonairs over de dubieuze rol van zaakwaarnemers in het betaald voetbal. Ook is de Aaltenaar volger van Vitesse namens VI.

De Week van Gelderland begint op TV om 17.20 uur. Op de radio komen de drie gasten aan het woord vanaf 17.10 uur.