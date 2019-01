De Graafschap in Catalonië Dag 4: Klappertandend naar FC Girona - Atletico

NAVATA - Dagelijks houdt Omroep Gelderland een blog bij van het trainingskamp van De Graafschap in het Spaanse Navata. Woensdag bezocht de selectie een wedstrijd van Atletico Madrid en kregen de spelers golfles.

Dag 4 alweer met sponsors langs de zijlijn van het trainingsveld. Naar verluidt acht gulle geldschieters hebben 50 duizend euro beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsinjectie die De Graafschap nodig heeft om minimaal weg te komen van de laatste plaats. En op de achtergrond worden meer sponsors gepaaid ook iets te doen.

De sponsors van De Graafschap vermaken zich opperbest in Navata waar het bier en de wijn rijkelijk vloeien

Behalve een centrumspits, inmiddels zijn er waarschijnlijk wel 50 namen langs gekomen, zoekt manager Peter Hofstede ook naar een verdediger (linksback) en zelfs een nieuwe keeper zou hoog op de wensenlijst staan van De Graafschap. Blijkbaar heeft de technische staf ook niet het volste vertrouwen in Agil Etemadi als voorlopige vervanger van de gepasseerde Hidde Jurjus.

Jordy Rondeel tikt een bal uit het doel

De voorbeeldige prof Jordy Rondeel (derde keeper) wordt nog niet klaar geacht voor het grote werk, maar klopt meer dan ooit aan de deur. Volgens directeur Hans Martijn Ostendorp (rechts op de foto) wordt het nu tijd dat er iets gebeurt. 'Ik had het allemaal graag anders gezien', vertelde de voormalig burgemeester.

In het midden met lichtblauwe jas Henk Bloemers, voormalig commercieel - en algemeen directeur van De Graafschap. Hij organiseert de sponsortrip

Wat ze bij De Graafschap waarschijnlijk ook graag anders hadden gezien, was een betere Stef Nijland tijdens de eerste seizoenshelft. In potentie is de voormalig speler van onder meer PSV, NEC en PEC Zwolle de meest getalenteerde speler van het stel. Nijland, vaak geplaagd door blessures in zijn carriere, moest in de voorbereiding van ver komen maar heeft nog veel te weinig laten zien bij De Graafschap. De Groninger verloor zelfs zijn basisplaats en de vraag is of hij nog veel gebruikt gaat worden.

Na een tactische training op woensdag, kregen de spelers een vrije middag voorgeschoteld. Facultatief zoals ze in het voetbal altijd zeggen. Wie zin had, mocht meedoen aan een golfclinic voor de deur van het Torremirona Resort. Ondertussen wakkerde een koude wind vanuit de Pyreneëen tot bijna stormkracht aan. Er was nog maar weinig voor nodig om de spelers van de greens het trainingsveld op te blazen.

Toen de spelers onder professionele golfbegeleiding richting 'de afslag' wandelden, had een fors deel van de technische staf al vijf van de in totaal negen holes afgewerkt. Ook Hofstede heeft zich in het gezelschap gemengd en blijkt de beste golfer van de groep. Maar ook Richard Roelofsen, Henk de Jong en Sandor van der Heide blijken de fijne kneepjes van deze sport goed onder de knie te hebben.

Het viertal zwerft echter uit het zicht van camera's en fotografen rond in de Catalaanse heuvels. Dichter bij huis oefenen de spelers eerst maar eens hun afslag. Robert Klaassen (foto onder) slaat stijlvol een bal ruim honderd meter weg. Ook de vaak bescheiden middenvelder komt maar weinig aan spelen toe en lijkt door de komst van Azor Matusiwa helemaal overbodig te zijn geworden bij De Graafschap.

Na de golfclinic verzamelt iedereen zich voor iets bijzonders. Na een uurtje in de bus arriveren we bij het sfeervolle stadion van FC Girona dat in de Copa del Rey tegen Atletico Madrid speelt. Het sterrenensemble van de (weer eens) geschorste Diego Simeone verschijnt gewoon met Antoine Griezmann, Diego Godin en Koke aan de aftrap. Het wordt 1-1. Het spel van Atletico valt de spelers van De Graafschap niet mee. 'Meer fouten en slordige momenten dan ik dacht', zegt Sven Nieuwpoort na afloop als de selectie klappertandend weer de warme bus induikt.

Ondanks een straffe en rond dit uur ijskoude wind, leven de spelers zo af en toe hartstochtelijk mee. De sympathie gaat vooral uit naar FC Girona, dat voor het eerst in de clubhistorie voor het tweede jaar op rij in de hoogste Liga uitkomt. Dit seizoen staan de Catalanen zelfs negende en moet Atletico ook na rust nog alle zeilen bijzetten om niet te verliezen. Na een smerige tackle bij de cornervlag van het Uruguayaanse beest Godin veert de selectie op. 'Geel!!" Scheidsrechter Hernández Hernández voegt de daad bij het woord. De verdediger, één van de beste in de wereld, vertrekt geen spier en organiseert zijn defensie alweer.

Voor het teamgevoel is het uitje zeker goed geweest. Je ziet spelers deze week duidelijk naar elkaar toe trekken. Ook een nieuwe jongen als Matusiwa van Ajax is al helemaal opgenomen in de groep. Nu maar hopen voor De Graafschap dat die saamhorigheid kan bijdragen tot een noodzakelijk herstel na de winterstop. Donderdag wacht een kleine test tegen het tweede team van FC Girona. Ook wel Peralada genoemd, dat uitkomt in de derde Divisie van het Spaanse voetbal. De verwachting is dat het wedstrijdje wel eens goed voor het broze zelfvertrouwen van de Superboeren zou kunnen zijn.