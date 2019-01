Deel dit artikel:













Jonge zeekoe op komst in Burgers' Zoo Foto: Burgers 'Zoo

ARNHEM - Een bijzondere zwangerschap in de mangrove van Burgers 'Zoo. Het zeekoevrouwtje dat daar leeft, verwacht in januari of februari van dit jaar een jong. Het is bijna 25 jaar geleden dat er in een Nederlandse dierentuin een zeekoeienjong is geboren.

Voor biologen en dierverzorgers in het Arnhemse dierenpark is de precieze datum van de bevalling erg lastig uit te rekenen. Caribische zeekoeien kennen namelijk een draagtijd tussen de 12 en 14 maanden. Niet 100 procent zeker Het is zelfs niet met zekerheid te zeggen dat de zeekoe écht drachtig is. Een echo maken is bij het grote waterzoogdier namelijk heel moeilijk. Toch durven de biologen en dierverzorgers te zeggen dat er een kleine op komst is. 'De zeekoe vormt een bult rondom haar vulva en haar tepels zijn sinds enkele weken zichtbaar. Bovendien zijn er al lange tijd geen paringen tussen het zeekoevrouwtje en het mannetje gezien', schrijft het dierenpark. Zeldzaam in dierenparken en in het wild Burgers’ Zoo is het enige dierenpark in Nederland waar zeekoeien leven. De laatste zeekoeien werden in Arnhem in 1993 en 1995 geboren. Ook in de rest van Europa komen zeekoeiengeboortes maar weinig voor. In het wild worden er twee soorten zeekoe onderscheiden: Trichechus manatus manatus die rond de Antillen leeft en Trichechus manatus latirostris die in de buurt van Florida voorkomt. Beide soorten staan geregistreerd als 'bedreigd', terwijl de soort an sich als ‘kwetsbaar' te boek staat. Vanwege de lange draagtijd en het feit dat een jong ongeveer 2,5 jaar bij de moeder blijft, krijgen Caribische zeekoeien in het wild niet vaak jongen en groeit de populatie niet snel. 💬 WhatsApp ons!

