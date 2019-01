Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn is op zoek naar vrijwilligers

.

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn steunt eigenaren met een ernstig ziek of gewond huisdier, die door omstandigheden (ziekte, verlies baan enz.) zelf in ernstige minima situatie verkeren en geen geld hebben om acuut met hun huisdier naar de dierenarts te gaan. Voor dierenartsen is de stichting 24/7 telefonisch bereikbaar voor een dier in nood. Huisdier eigenaren kunnen digitaal een steunaanvraag doen. In 2018 hebben wij 160 ernstig zieke/gewonde huisdieren kunnen steunen. Zij zijn weer gezond terug bij de baas in vertrouwde omgeving.

Voor 2019 hopen wij met steun van particulieren, bedrijven enz. meer dieren in acute medische nood te mogen steunen. Samen staan we sterk.

Maar Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn heeft ook een landelijk gratis hulpproject: Wat Nu? voor eigenaren met een huisdier met kleine beurs, die zelf tijdelijke uit de running zijn en hun huisdier niet geheel zelfstandig kunnen verzorgen en geen geld hebben om hulp voor hun dier in te huren. Denk hier aan fysieke problemen of herstel van een ziekte/operatie. Dan is het fijn als er een helpende hand is die bijv. het hondje kan uitlaten of de kattenbak verschonen.

De stichting hanteert landelijk een lijst van particuliere vrijwilligers die bereid zijn om in de eigen wijk/buurt in nood tijdelijk de helpende hand te bieden. De stichting matcht de zorgvrager met een vrijwilliger die woonachtig is in de eigen buurt/wijk. Het is niet meer dan een goede burendienst.

Zo staan er nu meer dan 2.000 particuliere hulpverleners op de lijst, maar dat is natuurlijk nog een druppel op de gloeiende plaats en is het belangrijk om de lijst verder uit te breiden.

Juist ook in de provincie Gelderland is het Wat Nu? project nog niet goed bekend en is het aantal deelnemers om zorg te bieden te klein. Wel krijgen wij via maatschappelijke organisaties, bewindvoerders en huisdier eigenaren zelf verzoeken binnen voor tijdelijke noodhulp. Helaas moeten wij soms nog een nee verkopen, puur omdat in hun omgeving geen vrijwilligers zijn die zich hebben opgegeven.

Wij zoeken daarom meer mensen met groot hart voor dieren en compassie voor de eigenaren in noodsituatie die bereid zijn op incidentele basis en tijdelijk een buurvrouw/man te steunen met hulp voor het huisdier. De hulp die wij en onze de vrijwilligers bieden aan een huisdier eigenaar in nood geschiedt met gesloten beurs.

Doe jij met ons mee? Wil jij helpen in jouw eigen wijk/buurt in een noodsituatie? Meld je dan aan reageren kan hieronder!