'Vliegen vanaf Lelystad Airport in april 2020 is onhaalbaar'

TWELLO - Vliegen vanaf Lelystad Airport in april 2020 is feitelijk onmogelijk. De deadline voor luchtvaartmaatschappijen om die datum te halen is onhaalbaar, omdat procedures voor de 'verhuizing' meer tijd vergen.

'Die conclusie valt te trekken als we een aantal uitspraken en ontwikkelingen bij elkaar optellen', dat zeggen luchtvaartspecialisten van de drie regionale omroepen Gelderland, Flevoland en RTV Oost.

Er moet nog veel gebeuren voor het vliegveld open kan in april 2020. Zo wil de minister goedkeuring uit Europa om vliegtuigen van Schiphol over te plaatsen. Hoewel er hard aan gewerkt wordt, kan dat traject nog zeker een maand of vier in beslag nemen. In een brief aan de Kamer schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen woensdag dat zij verwacht in mei meer duidelijkheid te hebben over dit zogeheten selectiviteitsbeleid. Een regeling zal daarna ook nog voor advies aan de Kamer en aan de maatschappijen moeten worden voorgelegd.

Procedures pas tweede helft 2019 afgerond

Komende vrijdag wordt het Luchthavenbesluit ter inzage gelegd. Daarin staan de regels opgesteld voor de luchthaven over onder meer openingstijden en geluidsoverlast. Burgers en organisaties hebben zes weken, tot en met 21 februari de tijd om een zienswijze in te dienen. Op die zienswijzen zal de minister moeten reageren, voordat het Luchthavenbesluit in de Tweede Kamer behandeld zal worden. In de brief aan de Tweede Kamer schreef Van Nieuwenhuizen woensdag: 'Uiterlijk begin mei zal ik mijn reactie op de zienswijzen verwoorden in een nota van antwoord.'

Wanneer de Kamer vervolgens over het Luchthavenbesluit spreekt is onduidelijk. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra verwacht pas in mei. Daarna moet het kabinet het besluit nog definitief vaststellen. Alles bij elkaar zijn de procedures dus pas ruim in de tweede helft van 2019 afgerond.

En dat is te laat voor luchtvaartmaatschappijen

Die planning is te laat voor luchtvaartmaatschappijen om in april 2020 vanaf Lelystad te kunnen opereren. Directeur Mattijs ten Brink van Transavia zei maandag dat hij zeker wel naar Lelystad wil, maar in maart, april of ‘uiterlijk voor de zomer’ duidelijkheid nodig heeft.

Het kost zeker een jaar om een nieuwe bestemming voor te bereiden, hiervoor afspraken te maken met de luchthaven van bestemming, bemanning aan te nemen en de vlootplanning te organiseren. Ook maakt Transavia gewoonlijk in september haar bestemmingen voor het volgende voorjaar bekend. Dat lukt allemaal nooit als er komend voorjaar geen duidelijkheid is.

In de reiswereld worden nieuwe seizoenen in maart en oktober gehanteerd. Om in oktober 2020 vanaf Lelystad te beginnen is volgens Ten Brink niet aantrekkelijk en schuift de planning door naar april 2021.

