De Graafschap bekijkt in steenkoud Girona sterren van Atletico Madrid

NAVATA - Het trainingskamp van De Graafschap in Spanje staat niet alleen in het teken van hard trainen. Ze kijken er ook naar de wereldtop. De selectie was woensdag aandachtig toeschouwer bij de Spaanse bekerwedstrijd FC Girona - Atlético Madrid.

Atlético Madrid verscheen aan de aftrap met sterren als Griezmann, Koke en Godin in het winderige en daardoor steenkoude Girona. De flamboyante coach Simeone was geschorst en bekeek het duel in de achtste finales van de Copa del Rey vol vuur vanuit een skybox.

Een kiezelhard schot in de korte hoek van Griezmann, die verder een vrije avond had genomen, betekende al vroeg de 1-0 voor de Madrilenen. Een kleine 20 minuten had Atletico de volledige controle, maar gevaar leverde dat niet op. Het laatste kwartier was overduidelijk voor FC Girona. Lozano maakte de verdiende gelijkmaker en het slordige Atletico Madrid kwam een aantal keren goed weg.

In de tweede helft bleef Atletico, doorgedrongen tot de knock-out fase van de Champions League, opvallend veel fouten maken. Girona profiteerde echter niet meer en het bleef in het kille stadion bij 1-1. De meeste spelers van De Graafschap vermaakten zich opperbest en leefden bij vlagen fanatiek mee. Alleen Furdjel Narsingh bleef in het hotel in Navata achter.

Trainer Henk de Jong en manager voetbal Peter Hofstede zochten vanwege de kou vroegtijdig de bus op. De gevoelstemperatuur was inmiddels onder het vriespunt gezakt. Sponsoren grapten dat Hofstede ook bij Atletico Madrid deze avond waarschijnlijk geen spits had kunnen scouten.

Donderdag speelt De Graafschap een oefenwedstrijd tegen FC Perlada, een club die wordt getraind door de broer van Pep Guardiola. Het duel begint om 11.30 uur op het veld van het Torremirona complex.

