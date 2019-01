Marcouch gaat in Den Haag lobbyen voor betere bereikbaarheid Arnhem

'Er staat er een obstakel tussen ons en onze toekomst, hoe hard wij ook werken: de bereikbaarheid van Arnhem strompelt achteraan', zei Marcouch op de nieuwjaarsreceptie in de Eusebiuskerk. 'Het prachtige CS Arnhem staat klaar, maar de ICE niet. En net buiten Arnhem slibben de snelwegen dicht. Succesregio 2018 of niet, zo raken wij hier geïsoleerd.'

Verkeersinfarcten

De regio Arnhem-Nijmegen werd in 2018 meerdere keren getroffen door verkeersinfarcten, waardoor de steden moeilijk te bereiken waren. Vooral wanneer op diverse snelwegen een ongeluk gebeurt is de regio lastig bereikbaar. Marcouch wil dat de situatie verbetert.

Burgemeester Marcouch tijdens zijn nieuwjaarstoespraak (tekst gaat verder onder de foto).

Burgemeester Marcouch tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Foto: Omroep Gelderland

'Zonder veiligheid geen vrijheid'

In zijn toespraak stipte hij ook de veiligheid in de stad aan: de explosie van een illegaal drugslab in Schuytgraaf, de arrestatie van moslimextremisten uit Presikhaaf, en het familiedrama waarbij de 12-jarige Bekiro uit Malburgen werd doodgestoken door zijn vader. 'In onze democratie geldt: de veiligheid beschermt de vrijheid', sprak Marcouch. 'Nieuw is in 2019 dat wij de organisatie van de veiligheid pér wijk gaan verbeteren, samen met de wijkteams, de handhavers en de wijkagenten, hier vanavond in grote getalen aanwezig. En vooral ook in gesprek samen met u.'

