Mails tussen Vink en Barneveld weer boven tafel

BARNEVELD - De verdwenen mails tussen afvalbedrijf Vink en de gemeente Barneveld zijn weer terecht, dat meldt politieke partij Lokaal Belang. De partij vroeg mails op, kreeg die niet, diende een Wob-verzoek in en heeft de mails nu alsnog gekregen.

Fractievoorzitter Mijntje Pluimers - van Lokaal Belang - kreeg eerder te horen dat de mails verwijderd zouden zijn en dat ze niet meer in het back-up systeem van de gemeente terug te vinden waren. In de mails - drie in totaal - wordt gesproken over de hoeveelheid zand die de gemeente Barneveld van Vink ontving. Het gaat hierbij om de levering van de veelbesproken partij vervuilde grond.

Nu - een dag later - zijn de mails alsnog in bezit van Lokaal Belang. Volgens Pluimers opnieuw opgevraagd bij Vink. 'Het is een doorgestuurde mail. Ze wilden het eerst niet opnieuw opvragen omdat Vink partij is in de hele discussie, maar het bedrijf werd wel uitgenodigd op een besloten informatiebijeenkomst', reageert Pluimers.

Vink reageerde dinsdag al door te stellen dat het de gemeente de mails alsnog opnieuw kon krijgen. De gemeente Barneveld was woensdagavond niet meer bereikbaar voor commentaar.