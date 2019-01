Groen belangrijkste thema voor bewoners Spijkerkwartier

ARNHEM - Groen, vervuiling en overlast. Dat zijn de drie belangrijkste onderwerpen die bewoners in het Spijkerkwartier op de agenda zouden willen zetten. Dit is gebleken uit Spijkerpeil.

Spijkerpeil is een project waarin de mening van bewoners van het Spijkerkwartier is gepeild. Uiteindelijk hebben zo'n 400 bewoners aan deze enquête meegedaan. De organisatoren hadden op grote deelname gehoopt, maar vinden het aantal zeker wel voldoende om conclusies uit te trekken. 'Het is toch zo'n 8,5 procent van de bewoners.'



Volgens de organisatoren is dit een bijzonder project. 'Er zijn eerder in wijken wel peiling-achtige zaken gedaan, maar zo breed als hier heb ik het nog niet gezien.' Ook kunnen ze vaststellen wat bewoners overlast vinden. 'Dat kunnen fietsen zijn die verkeerd zijn geparkeerd, dat kan geluidsoverlast zijn of een losliggende stoeptegel zijn.'



Dankzij deze 'veelvoud aan informatie' is er veel meer over de inwoners bekend. 'We willen nu informatie-avonden gaan houden, waarvan de eerste over groen gaat.' Voor de zomer moet er een nieuw Spijkerpeil komen.