Blog Vitesse in Portugal, dag 7: Wisseling van de wacht

ALCANTARILHA - Vitesse is van 3 tot en met 12 januari op trainingskamp in Portugal. De Arnhemse ploeg wil de basis leggen voor een stabielere tweede seizoenshelft. Wij volgen de verrichtingen van Vitesse de komende 10 dagen op de voet in het zuiden van Europa. Vandaag dag 7.

Zeven dagen is Vitesse inmiddels onderweg in Portugal. De spelers trainen hard, er wordt gelachen en de pers kan goed werken. Dat laatste is in Nijmegen tegenwoordig schijnbaar onmogelijk. Vandaag werd daar bekend dat de pers niet meer welkom is tijdens de trainingen op de laatste twee dagen voor een wedstrijd. Ook werd er door de Nijmegenaren al besloten getraind tijdens het trainingskamp in Spanje, waar ook pers was meegereisd. Juist om verslag te doen van de verrichtingen van de club. Een bizarre beslissing.

Bij Vitesse zijn ze misschien niet het meest makkelijk, maar dit soort 'grappen' blijven ons gelukkig (nog) bespaard. Daardoor kunnen we veel van Vitesse van dichtbij volgen.

Zo zagen we bijvoorbeeld Hilary Gong eenzame rondjes rennen langs het trainingsveld. Het lijkt erop dat de rechtsbuiten vrijdag, tegen het Schotse Livingston, weer geen minuten gaat maken. De Nigeriaan heeft nog altijd last van zijn knie.

Directie out, eigenaar in

Maar we zagen ook dat er op dit moment een wisseling van de wacht gaande is bij de Arnhemse club. De directie met onder meer Joost de Wit en Marc van Hintum waren de eerste dagen van het trainingskamp aanwezig in Portugal. Van Hintum en De Wit vertrokken gisteravond weer. Toch kwamen er weer nieuwe namen voor terug.

Vandaag verschenen de Russische eigenaar Valeri Oyf en commissaris Yevgeni Merkel aan het veld. Onder de vleugels van Henk Parren. Parren kon Oyf meteen bijpraten over de jongens op het veld, zo was de eigenaar geïnteresseerd in Richonell Margaret. Merkel heeft het waarschijnlijk druk deze dagen, hij blijft niet heel lang, maar toch laat hij zijn gezicht even zien.

Weer een oude bekende

Maar er verschenen meer bekende gezichten aan het trainingsveld vandaag. Oud-Vitesse speler Simon Cziommer is tegenwoordig zaakwaarnemer. Bij Vitesse komt hij onder andere Matus Bero even opzoeken, een van zijn spelers.

'Ik ben hier vanochtend speciaal heen gereisd, bij een paar clubs vind ik het altijd leuk om even langs te komen en hier ook. Ik kom ook regelmatig op Papendal kijken.'

Dat werd door een aantal jongens in de spelersgroep goed ontvangen. Cziommer liet ook nog even zien zijn techniek nog niet verloren te zijn.

Blessureleed

Matus Bero vind het mooi om Cziommer even te zien, maar heeft ook andere zorgen. De Slowaak brak zijn vinger al tegen De Graafschap en heeft er nu een nieuw kwetsuur bij, het zak ijs op zijn schouders is geen goed teken met het vooruitzicht op de oefenwedstrijd vrijdag. Maar ook hier geldt dan natuurlijk de wisseling van de wacht; als de één er niet is, komt de ander er voor in de plaats.

