Carla wordt gek van bromtoon: 'Het is doffe ellende'

CULEMBORG - Al anderhalf jaar heeft Carla uit Culemborg er last van. Een bromtoon houdt haar vooral in de avonduren uit haar slaap.

Ze heeft naar eigen zeggen alles geprobeerd om de bron van het geluid te achterhalen, maar een oplossing is er nog altijd niet. Ze hoopt dat mensen in Culemborg die last hebben van hetzelfde laagfrequente geluid met haar op willen trekken om de bron te achterhalen.

'Het is echt een verschrikkelijk geluid', zegt Carla. 'Ik heb vaak nachten dat ik maar één uurtje slaap. Het breekt je op, het geeft stress en je kunt soms eigenlijk niet meer normaal functioneren. Het is doffe ellende.' De Culemborgse is ten einde raad en heeft al op meerdere fronten hulp ingeschakeld.

'Ze hebben metingen gedaan, maar het is niet duidelijk waar het geluid vandaan komt', verklaart ze. Het geluid dat ze waarneemt is volgens haar te vergelijken met het gebrom van een zwaar apparaat zoals een wasmachine. 'Ik weet dat bij in de buurt al vier andere mensen last hebben van het geluid. Hopelijk kunnen we met meer mensen optrekken die er last van hebben om uit te vinden waar het vandaan komt.'

Overlast kan groot zijn

Jan van Muijlwijk is deskundige op het gebied van laagfrequente geluiden en onderstreept het probleem die de bromtonen kunnen veroorzaken. 'Mensen kunnen hier heel erg veel last van hebben. Niet bij iedereen, maar de mensen die heel erg gefocust zijn op dit geluid die ondervinden daar, vooral 's avonds en 's nachts heel veel hinder van', zegt Van Muijlwijk.

Geduld

Hij is werkzaam in Groningen, maar vanwege zijn expertise op het gebied van bromtonen krijgt hij vragen uit heel Nederland. Volgens hem is het vooral belangrijk dat eerst wordt uitgezocht of mensen last hebben van hetzelfde geluid. 'Dat is heel makkelijk te meten, maar je hebt er wel geduld voor nodig. Als duidelijk is, in het geval van de situatie in Culemborg, dat meerdere mensen last hebben van hetzelfde geluid, kun je ook gerichter actie ondernemen. Het heeft geen zin dat alle mensen die ook wel eens een bromtoon hebben gehoord in de omgeving zich gaan verenigen. Dan zie je door de bomen het bos niet meer', benadrukt hij.



Zutphen was een aantal jaren terug ook in de greep van een mysterieuze bromtoon. Er werd van alles gedaan om de bron van het geluid te achterhalen. Jan van Muijlwijk ziet het als een voorbeeld van hoe het niet moet. 'Daar riepen op een gegeven moment meer dan honderd mensen dat ze een bromtoon hoorden. Ze gingen onderzoek doen en toen bleek het om allerlei verschillende geluidsbronnen te gaan. En de oplossing is uiteindelijk niet gevonden.'

Geluid zelf opnemen voor analyse

Naast zijn werk in Groningen wordt hij veel benaderd door mensen zoals Carla. 'En vaak kan ik ze dan ook wel helpen om er achter te komen wat voor soort bromtoon ze horen. Mensen kunnen heel makkelijk zelf geluid opnemen door het aanschaffen van een microfoon en wat software die gratis te downloaden is. Die audio sturen ze dan naar me op. Dat moet natuurlijk niet te veel worden, want dat lukt me dan niet allemaal alleen.' De volgende stap is het traceren van de bron en daarna kan er een oplossing bedacht worden. 'Soms is de oplossing heel ingewikkeld, maar vaak is het ook zo te verhelpen.'

Zowel Carla als Van Muijlwijk willen dat het probleem van laagfrequent geluid serieuzer genomen wordt. De Groningse deskundige werkt voor de gemeente Veendam, dus mensen die een beetje in de buurt wonen hebben baat bij zijn expertise. 'Maar ik zou graag zien dat ze bij gemeentes en omgevingsdiensten in de rest van Nederland ook zo te werk gaan. Niet om mezelf op de borst te kloppen, want dit kunnen zij ook, maar er is wel wat meer geduld voor nodig om deze mensen te helpen.'

Wat is laagfrequent geluid?

Laagfrequent geluid zijn extreem lage tonen die veelal worden veroorzaakt door apparatuur en installaties. Het wordt uitgedrukt in Hertz. Apparaten die bromtonen kunnen veroorzaken zijn ventilatoren, cv-installaties, compressoren, zwaar vrachtverkeer, motoren van boten en vliegtuigen, windmolens en koelinstallaties. De tonen kunnen een afstand van 50 kilometer overbruggen. In principe kan iedereen bromtonen waarnemen, maar de één is er gevoeliger voor dan de ander. Vooral oudere mensen worden er gevoeliger voor omdat hun vermogen hoge tonen te horen met de jaren afneemt. Daardoor kunnen laagfrequente tonen makkelijker aan de oppervlakte komen.

