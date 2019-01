De reis van Waïl: hoe een jongen uit Arnhem terreurverdachte werd

ARNHEM - Waïl el A. is 21 jaar en terreurverdachte. Hij staat vandaag samen met vijf anderen voor de rechtbank van Rotterdam. Hoe kwam deze jongen uit Arnhem-Zuid terecht in het netwerk van Arnhemse jihadi's en Syriëgangers? Een reconstructie.

Het is 11 september 2015 als twee jonge mannen in de Arnhemse wijk Malburgen-Oost de voordeur achter zich dichttrekken. Met goederen die ze vervoeren in blauwe vuilniszakken vertrekken ze naar de Duitse luchthaven Weeze. Daar nemen ze de volgende dag een last minute naar de Turkse badplaats Antalya.

Zes dagen later, op donderdag 17 september 2015, worden Waïl el A. (18) en Nadeem S. (23) door de Turkse autoriteiten opgepakt. Ze rijden in een busje iets buiten de Turkse stad Gaziantep en zijn op weg naar Kilis, een Turkse grensstad bij Syrië. De Turkse politie vermoedt dat het Nederlandse tweetal de Syrische grens over wil steken. Daarop schakelen ze de Nederlandse autoriteiten in. Waïl en Nadeem worden opgepakt en in Nederland veroordeeld tot 2 en 3 jaar cel.

Vandaag, zo'n drie en een half jaar later, staan Waïl en Nadeem weer samen voor de rechter. Ditmaal niet met z'n tweeën, maar naast vier anderen. En niet omdat ze weer wilden uitreizen, maar om iets dat in Nederland nog meer impact zou hebben gehad: ze wilden volgens het OM een aanslag plegen in eigen land. Hoe is het zo ver gekomen?

Moeilijke jongen

Waïl el A. groeit op in de Arnhemse wijk Malburgen, een voormalige Vogelaarwijk met naoorlogse portiekflats, hoge flatgebouwen en sociale problemen. Op zijn basisschool staat hij volgens een medewerker bekend als een moeilijke jongen.

Hij voldoet aan het profiel dat ook geldt voor veel andere jongens die later radicaliseren: moeilijk kunnen leren, een laag IQ, gedragsproblemen en opgroeien in kwetsbare, gebroken gezinnen. Ook een begeleider van een huiswerkproject waar Waïl in die tijd komt typeert hem als een lastige jongen, soms met een grote mond. Hij is dan 11 jaar.

Waïls ouders zijn gescheiden. Hij groeit op als één van vier kinderen bij zijn vader, volgens wijkwerkers een lieve, rustige man. Waïl gaat naar een vmbo-school in Arnhem-Zuid, waar hij volgens een medewerker tot zo'n vier jaar geleden zat. Hij maakt zijn school af, maar krijgt niet lang daarna contact met jongens die zich aangetrokken voelen tot het jihadisme. Eén van hen is Nadeem S.

Onverwachts

Uit de voordracht van de officier van justitie in 2016 blijkt dat het vertrek van het tweetal voor familieleden volkomen onverwachts komt. Zijn broer zegt tijdens een verhoor: 'Hij had nooit iets tegen ons gezegd over het feit dat hij een reis wilde maken.'

Toch komt het niet helemaal uit de lucht vallen. Voordat Waïl met Nadeem vertrekt, is hij al in aanraking geweest met justitie. Hij is betrokken bij een schietpartij op de politie en wordt naar de jeugdrichting Hunnerberg in Nijmegen gestuurd. Daar wordt hij steeds serieuzer en extremer in zijn geloof.

Hij gaat te veel om met die jongen uit Afghanistan. Moeder van Waïl

Waïls familie is na zijn thuiskomst uit de Hunnerberg bezorgd dat hij veel omgaat met 'die jongen uit Afghanistan' (Nadeem, red.). Die zou volgens zijn moeder te veel invloed op hem hebben. Nadeem en Waïl kennen elkaar uit de buurt en ontmoeten elkaar bij de moskee.

Volgens Waïls moeder gaat haar zoon door zijn contact met Nadeem een djellaba dragen, een lang gewaad. Onder zijn invloed krijgt Waïl volgens haar ook een verkeerde kijk op het geloof, zo staat in het rechtbankverslag.

Facebook

Waïls moeder weet dat Nadeem in 2013 al in Syrië is geweest. Nadeem zou zich volgens het OM hebben aangesloten bij de gewapende rebellengroep Jabhat Al-Nusra. Zijn eigen moeder haalt Nadeem in die tijd met succes over om naar huis te komen, maar haar zoon houdt zijn jihadidische gedachtegoed. Op zijn Facebook-pagina poseert Nadeem in die tijd met een kalasjnikov in zijn handen.

De jongere Waïl kijkt tegen hem op. In navolging van Nadeem verklaart Waïl een paar maanden voor vertrek naar Turkije ook een voorstander te zijn van IS en het jihadisme. Hij wordt dan steeds meer praktiserend, zegt zijn broer in een verhoor.

Waïl laat zijn baard staan. Zijn gedrag wordt steeds extremer. Hij leert Arabisch om de Koran te kunnen lezen, en wijst zijn broer op zijn verkeerde manier van bidden.

Concrete plannen

Dan worden de plannen concreet. Op de laptop van zijn broer kijkt Waïl naar filmpjes en documenten van de gewelddadige jihadstrijd. Hij voert skypegesprekken met Syriëganger Marouane B. Om zijn reis te kunnen betalen heeft Waïl zijn fiets verkocht en geld apart gelegd. Hij en Nadeem voeren telefoongesprekken met andere Arnhemse jongens die bij de politie bekend staan als radicaal.

Eén van hen is de jonge kickbokser Morat M., die donderdag als één van de zes andere verdachten voor de rechter staat. Morat is het halfbroertje van één van de bekendste Arnhemse Syriëgangers, Abdelkarim el Atrach, ofwel Abu Muhammed al-Hollandi. Abdelkarim komt in 2015 om bij een bomaanslag in de Syrische stad Aleppo, nadat hij een jaar eerder onrust veroorzaakt in Nederland met zijn oproep tot een 'stevige, sterke daad' tegen de Nederlandse overheid die Amerika steunt.

Op 11 september 2015 is het zo ver. Waïl en Nadeem trekken de voordeur achter zich dicht, op weg naar Turkije. Niet lang daarna worden ze door de Turkse autoriteiten teruggestuurd en in Nederland opgepakt.

Naar huis

De verklaring die Waïl en Nadeem later geven voor hun aanwezigheid in het grensgebied, is dat ze een Syriëganger willen ophalen. Hun vriend Marouane B. zou naar huis willen. Dit verhaal wordt door de rechter niet geloofd. Op 15 juni 2016 worden beide mannen veroordeeld: Waïl krijgt als medeverdachte 2 jaar celstraf, Nadeem krijgt 3 jaar cel. Voor de rechter weegt de rol van Nadeem zwaarder, omdat hij ouder is en de initiator van de reis.

Voor Waïl blijft het niet bij die gevangenisstraf. Nadat hij vrij is, wordt hij in mei 2017 weer opgepakt omdat hij foto's maakt op vliegbasis Volkel in Brabant. Hij werkt als invaller op het terrein. Hij wordt niet vervolgd, maar zijn naam staat weer op de radar.

In de periode na dit incident verhuist Waïl naar Rotterdam: op een paar honderd meter afstand van Nabil B., één van de andere mannen waarmee hij volgens de politie nu een aanslag zou willen plegen.

Poging tot moord

Waar Waïl ditmaal voor is opgepakt, is volgens mensen die hem van vroeger kennen veel erger dan uitreizen naar Syrië. Eén van hen zegt: 'Als Syriëganger laat je je vader en moeder achter je, en ga je. Maar een naïeve jongen die een heldenstatus wil bereiken in Syrië, dat is iets heel anders dan iemand die een aanslag wil plegen in eigen land.'

Bovendien kwam vorige week naar buiten dat Waïl tijdens zijn arrestatie probeerde op agenten te schieten. Dat mislukte, want de wapens waren onklaar gemaakt door politie-infiltranten die de wapens hadden geleverd. Het OM verdenkt hem daarom ook van poging tot moord. Vandaag zal blijken wat hem en de andere vijf verdachten ten laste wordt gelegd.

