Henk de Jong staat open voor contractverlenging bij De Graafschap

Bekijk hier het interview met Henk de Jong:

De Graafschap leverde met Henk de Jong aan het roer een huzarenstukje af door in mei te promoveren naar de eredivisie. Zoals verwacht heeft de club uit Doetinchem het daar bijzonder lastig. Halverwege staan de Superboeren onderaan en wacht een loodzware strijd tegen degradatie. Ondertussen loopt het contract van De Jong in juni af en hebben beide partijen voorlopig de intentie om door te gaan. Maar zeker is dat allerminst.

Stand op de ranglijst

'Ik vind dit een prachtige club. Onze club', opent De Jong in geheel eigen stijl tijdens het trainingskamp in Spanje. 'Wel of niet doorgaan heeft voor mij niets te maken met het feit dat we het moeilijk hebben. Wat dat betreft kijk ik niet naar de stand. Ik wil in de eredivisie blijven, maar zou met De Graafschap ook gewoon weer in de eerste divisie kunnen werken. Dan moet je namelijk geen trainer van De Graafschap worden. Voor mij draait het om gevoel en dat is gewoon hartstikke goed.'

De Jong zegt op de training van woensdag hoe hij het wil hebben

Gezin gelukkig met De Graafschap

De Jong: 'Je moet gelukkig zijn met mensen. En mijn gezin is hartstikke gelukkig met De Graafschap', vervolgt hij zijn positieve verhaal. 'Natuurlijk is er ook wel eens iemand kritisch tegen mij. Dat hoort bij voetbal en is ook terecht. Maar iedereen doet wel normaal en dat weegt voor mij zwaarder dan bij een grote club komen. Hoewel ik daar ook niet zo maar even terecht zal komen hoor', glimlacht de Fries.

Directeur Hans Martijn Ostendorp speelt een belangrijke rol in een eventueel nieuw contract voor Henk de Jong

Versterkingen

Ergens in februari hebben beide partijen afgesproken rond de tafel te gaan. Algemeen directeur Ostendorp schuift dan aan en ook manager voetbal Peter Hofstede zal zijn mening geven. Saillant detail is dat ook de verbintenis van de Oosterbeker afloopt. Hofstede is bezig aan zijn vierde seizoen in Doetinchem. Hij staat momenteel onder grote druk van investeerders en supporters om de juiste versterkingen binnen te halen en zo wellicht nog het tij te keren voor De Graafschap. Het geld, een bedrag rond de half miljoen euro, ligt al een tijdje klaar.

Kwaliteitsimpuls

'Het is frustrerend, want het is moeilijk om spelers naar De Graafschap te halen', heeft Hofstede vanaf zondag al een aantal keren gezegd in Spanje. De aankopen van afgelopen zomer hebben de selectie geen serieuze kwaliteitsimpuls gegeven. De rode lantaarn in de eredivisie is voorlopig het gevolg en dus wordt ook over de positie van Hofstede flink gespeculeerd.

Resultaat bepalend

Het zou daarom kunnen dat Ostendorp, in nauw overleg met de Raad van Commissarissen, kiest voor een andere technische invulling. Zeker bij een teruggang naar de eerste divisie. Waarbij tegelijkertijd, en dat zal niet lang op zich laten wachten, ook het draagvlak voor De Jong wordt gewogen. Die begrijpt dat. 'Ik zou daarop afgerekend kunnen worden, want ik snap heel goed dat het om resultaat gaat. Dat zou ik dus best begrijpen.'

Ook het contract van asssistent-coach Sandor van der Heide loopt af

De Jong zegt geen enkele haast te hebben. 'We zien het wel. Dagelijks is er contact over dit soort dingen.'