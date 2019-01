Taalambassadeur uitgenodigd door minister

EIBERGEN - Taalambassadeur Ab Reijgersberg uit Eibergen is na zijn brandbrief over autochtone laaggeletterdheid door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgenodigd voor een gesprek in Den Haag. Als regionale taalambassadeur roept Reijgersberg op tot een andere aanpak in de strijd tegen laaggeletterdheid.

'Ik heb een brief geschreven aan de minister, omdat ik vind dat de aanpak van laaggeletterdheid zoals die nu is, niet goed is', aldus Ab Reijgersberg. 'Ik hoop dat er een andere wind gaat waaien in Den Haag.'

Wethouder Peter van der Wardt van Oude IJsselstreek deelt de zorgen van Reijgersberg: 'We weten gewoon dat tien tot vijftien procent van de mensen onvoldoende taalvaardig is. Dat betekent niet alleen dat ze het onvoldoende kunnen spreken, maar ook onvoldoende kunnen lezen, schrijven en daarmee dus communiceren. Wij vinden het heel belangrijk, omdat het er ook mee te maken heeft of je voldoende mee kunt doen in de samenleving.'



Reijgersberg heeft duidelijk op zijn netvlies staan wat hij minister Van Engelshoven mee wil geven tijdens het gesprek. 'In de jaren 80 is er een campagne geweest vanuit de overheid om de NT1 (autochtone Nederlanders die laaggeletterd zijn, red.) te vinden', aldus Reijgersberg. 'Dat is heel goed gelukt toen. Ik hoop dat die wind weer terugkomt. En dat ze met de kennis van toen, dat nu weer gaan inzetten.'