Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Ellie Smeekens

Wachten. Hoopvol wachten.

Vandaag, zondag 16 december, zitten we midden in de Adventtijd.

Voor christenen is dat de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus.

Als je een groot feest te vieren hebt, dan bereid je je voor. Je maakt je huis op orde, je nodigt familie en vrienden uit, je doet boodschappen etc. Maar veel belangrijker is dat je je ook innerlijk voorbereid. Dat je als het ware je hart klaarmaakt voor wat komen gaat.

Dat doe je niet zomaar één, twee, drie. Daar is tijd voor nodig. In de kerken duurt de adventstijd daarom ook vier weken.

Vier weken om je innerlijk voor te bereiden op het kerstfeest.

Advent van het Latijnse woord adventus, betekent komst, de komst van Jezus, Zoon van God, in ons midden, licht dat de duisternis verdrijft. Geen wonder dat we het kerstfeest vieren als de dagen op zijn kortst zijn, de natuur om ons heen doods lijkt en mensen in vroeger tijden zich angstig afvroegen of het altijd zo donker zou blijven.

Het begin van de adventstijd is altijd ook tegelijk het begin van een nieuw kerkelijk jaar.

Dat vind ik nou zo mooi.

Dat nieuwe kerkelijk jaar begint niet met actie, niet met ‘we zullen er eens wat van gaan maken’ of ‘we zullen eens wat laten zien’, maar met wachten, hoopvol wachten.

Dat klinkt passief, maar dat is het niet. Het hoopvol wachten, vormt het innerlijk, vormt het hart. Het bereid ons voor op wat komen gaat, maar wat we zelf niet kunnen maken.

Het opent ons om te ontvangen. In religieuze termen kun je zeggen, om Christus te ontvangen.

In wereldse termen zou je kunnen zeggen, we bereiden ons voor om licht te ontvangen, licht dat schijnt in de duisternis, licht dat de duisternis verdrijft, of in ieder geval niet zo duister meer maakt.

Dat wachten is een actief proces. Je hart gereed maken, vraagt om inkeren in jezelf, om te beseffen hoe het met je gaat. Te ontdekken waar het licht is in jezelf, maar ook de donkere, pijnlijke, kwetsbare en gekwetste plekken in jezelf onder ogen zien. Zien wat je beknelt houdt of waar je steeds weer tegenaan loopt. Je bewust worden van waar je op hoopt, wat je verlangt, wat je nodig hebt om vrijuit te kunnen leven.

Inkeer in jezelf, maar ook het scherpen van je zintuigen, opdat het licht je niet ontgaat. Opdat je in alle donkerte die er in deze tijd van het jaar om ons heen is, maar die er misschien ook in jezelf is, ook ziet waar de lichtpunten zijn, wie en wat je houvast geeft, of richting. Zodat je je niet laat overmeesteren door de duisternis.

Inkeer in jezelf, het scherpen van je zintuigen én je openstellen voor het nieuwe dat zich altijd weer aan wil dienen. Het nieuwe leven van een pasgeboren kind, maar misschien ook wel nieuw leven in jezelf dat geboren wil worden.

Stukken in jezelf die doods waren, die opnieuw tot bloei kunnen komen, dwars door alle duisternis heen.

Meester Eckhart, een invloedrijke middeleeuwse mysticus, zegt over het kerstfeest dat het er ten diepste niet om gaat dat Jezus 2000 jaar geleden geboren is in een stal, maar dat het er om gaat dat hij hier en nu, steeds weer geboren wordt in de kribbe van ons hart.

Het kerstverhaal gaat over ónze menswording. Over het licht, het leven dat in ieder van ons en in onze wereld wil doorbreken.

Waar we dat zien gebeuren in onszelf, in onze medemens, in de wereld om ons heen, daar is het waarachtig kerst. De vreugde daarover mogen we delen met elkaar.

Ik wens ons allemaal een goede voorbereiding toe op het kerstfeest!