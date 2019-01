Restauratie Grote Kerk Harderwijk mogelijk honderdduizenden euro's duurder

De opbouw van de steigers is in volle gang

HARDERWIJK - De restauratie van de Grote Kerk in Harderwijk kan mogelijk tonnen extra gaan kosten. De dakconstructie is aan schommelingen onderhevig. Hierdoor zijn er scheuren ontstaan in de gewelven waarop schilderingen uit 1500 staan.

De constructie van het dak beweegt waardoor er scheuren zijn ontstaan in de gewelven. Op deze gewelven zitten ook de schilderingen. De situatie lijkt erger te zijn dan in eerste instantie werd gedacht en kan mogelijk extra kosten met zich meebrengen tijdens de restauratie.

Albert Heldoorn, voorzitter van Stichting Vrienden van de Grote Kerk, zegt dat als de constructie inderdaad in slechtere staat is dan verwacht 'we moeten denken aan getalletjes met zes cijfers.'

De schade is sinds de laatste restauratie in 1981 ontstaan. 'De stalen constructie is losgeraakt, waardoor daar speling is gekomen. Ook is er een lek in de gevel waardoor er vocht bij is gekomen,' vertelt Heldoorn.

Pas als alle steigers staan, kan goed worden gekeken wat de schade is. Dan kan ook worden vastgesteld of er extra geld nodig is voor de restauratie. 'We hopen natuurlijk dat we binnen budget kunnen blijven. Het is afwachten wat de bouwdeskundigen aantreffen.'