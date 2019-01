Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Maikel de Kreek

Drie Koningen.

‘Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwen hoed. Mijn ouwen is versleten, mijn moeder mag het niet weten. Mijn vader heeft het geld, op de toonbank neergeteld.’ Misschien herkent u deze tekst wel. Het is het bedellied dat klinkt op de vooravond van drie koningen wanneer kinderen verkleed als wijzen uit het Oosten met een kroon op het hoofd en een lampion in de hand langs deuren gaan om snoep op te halen en geld voor de kerk. Vandaag op 6 januari wordt het feest van Drie koningen gevierd dat ook wel Epifanie of de dag van de Openbaring van de Heer wordt genoemd. Hiermee wordt herdacht dat de wijzen uit het Oosten geleid door een opgaande ster opzoek gaan en het kindje Jezus in Bethlehem vinden. In het evangelie van Matheus lezen we hoe de wijzen ontdekken dat God zin geeft aan hun levens. Ondanks miljoenen sterren aan de hemel worden zij geleid naar die ene fonkelende ster die hun nieuwsgierigheid wekt. Op de één of andere manier voelen zij aan dat deze ster de sleutel moet zijn om de onrust die zij in hun hart ervaren te stillen. Al zoekende komt men als eerste terecht bij koning Herodes in Jeruzalem en van daaruit trekt men door naar Bethlehem

In die stad vindt de ontmoeting plaats met het nieuwgeboren Koningskind en met zijn ouders Jozef en Maria. Bij het kindje Jezus aangekomen, betuigen zij hun respect voor Hem. Het zijn niet de drie dure kostbaarheden die aantonen hoe lief men dit Kind heeft maar de dienende houding van de wijzen: Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Buigen voor Jezus betekent voor Hem kiezen en dat is meer waard dan goud, wierook en mirre. Buigen voor Jezus is niet afwachten zoals koning Herodes en de kerkelijke leiders van Israël want zij blijven uiteindelijk achter met niets. Ze weten wel af van de geboorte van Jezus maar ze doen er niets mee. Pas als Jezus vele jaren later Zijn hoofd buigt op Golgotha dan weten ze met wie ze te maken hebben gehad, namelijk met Gods Zoon zelf. Het gaat Matheus in zijn tekst om de wijzen uit het Oosten die hulde brengen aan Jezus en wat dat betreft zijn die wijzen voor ons een lichtend voorbeeld.

In wat wij zeggen en denken mogen we Jezus eren met woord en daad maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan want Jezus volgen vraagt om geduld, inspanning en doorzettingsvermogen. Geloven is roeien tegen de klippen op maar dat hebben de wijzen ook ervaren. Ze waren niet binnen een vingerknip in Bethlehem. Hun reis was lang en uitputtend maar ze hebben doorgezet. Zo mogen wij in dit nieuwe jaar weten dat het niet altijd even gemakkelijk gaat. Meestal heb je te maken met tegenwind maar weet je gesterkt door Jezus die Zijn licht over uw, jouw en mijn leven wil laten schijnen! Daarom klinkt er ook vanmorgen de oproep om geloof te hebben en te vertrouwen op God. Het is Zijn liefde die uiteindelijk alles overwint want na drie koningen komt er ook een Pasen. Van voederbak tot kruis legt Jezus een weg af met goede en kwade dagen zoals wij die ook kennen maar uiteindelijk wint Licht het altijd van de duisternis. Dat wetende geeft ons troost en moed om ook in het nieuwe jaar onder Gods rijke zegen Hem de hulde te brengen die Hem toekomt: ‘Wij hebben gevonden het kind door God gezonden dat koning en dat knecht wil zijn voor allen groot en klein.’ Amen.