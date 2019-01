Toch geen sprake van serieuze dreiging bij kerk Nijmegen

NIJMEGEN - Er was zondagavond toch geen sprake van serieuze dreiging bij de Servisch-Orthodoxe Kerk in Nijmegen. Dat blijkt uit politieonderzoek. De omgeving van de kerk was zondagavond urenlang afgezet.

De kerstvieringen van de kerk aan de Dobbelmannweg werden zondagavond en maandagochtend afgelast. Parochianen moesten uitwijken naar onder meer het Brabantse Sint Hubert omdat de politie rekening hield met een gewelddadige dreiging bij de Nijmeegse kerk.

Tijdens het vervolgonderzoek kwam de politie uit bij een man die zeer vasthoudend was in zijn verhaal. Hij had informatie over iemand die deze dreiging had geuit en deed daar vervolgens melding over. Die dreiging blijkt er dus niet geweest te zijn. Niemand is in gevaar geweest, zo laat de politie weten.

