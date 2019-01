Nieuwbouw Het Dorp bereikt hoogste punt

ARNHEM - De ingrijpende renovatie van het Dorp heeft een nieuwe mijlpaal bereikt.

Eigenaar Siza is al een tijd bezig met het renoveren van het wooncomplex, dat na ruim vijftig jaar ernstig gedateerd en verouderd was geraakt. Een paar jaar eerder zijn er al pilotwoningen neergezet om te zien hoe dat in praktijk uitpakte.



Vijftig jaar geleden was het concept van het Dorp revolutionair: een wooncomplex in een groene omgeving, waar gehandicapten hun leven zo veel mogelijk naar eigen inzicht konden inrichten, met zorg en faciliteiten binnen handbereik. Na vijftig jaar zijn de gebouwen naar de huidige maatstaven te klein en te laag, en hun bouwkundige staat is verouderd. De renovatie wil aan die situatie een einde maken en een meer geïntegreerd geheel maken van wat voorheen Het Dorp was, met nadruk op technische innovatie en betere verbinding met de stad, in de vorm van betere fiets- en wandelroutes.



Het hoogbouwcomplex, dat onlangs zijn hoogste punt heeft bereikt, gaat het nieuwe centrum van het Dorp vormen. Het bestaat uit 36 zorgwoningen, met onderin behandelruimten en een onderzoekscentrum. Het is de bedoeling dat Siza het nieuwe zorgcomplex in de loop van volgend jaar in gebruik neemt.