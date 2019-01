Bennie Jolink wil met 'Rembrandt' in Rijksmuseum

AMSTERDAM - Normaal-zanger Bennie Jolink wil met zijn eigen 'Rembrandt' een plekje veroveren in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat vertelde bij dinsdagavond in het tv-programma De Wereld Draait Door.

Het is dit jaar het Rembrandtjaar, omdat het 350 jaar geleden is dat de schilder overleed. Daarom wil het Rijksmuseum onder meer een paar honderd werken tonen die zijn geïnspireerd op het werk van de Hollandse meester. Iedereen mag die maken.

Jolink had alvast een schets bij zich. 'Het is Rembrandt die Jeffrey Herlings portretteert', legt de Hummeloër. uit. 'Het is een idee van mijn zoon Gijs.' Herlings is wereldkampioen motorcross.

'Rijksmuseum was mijn kerk'

Het Rijksmuseum is geen onbekend terrein voor Jolink. Voordat hij zanger was van Normaal, woonde hij in Amsterdam. 'Het Rijksmuseum was een soort kerk voor me. Ik ging altijd langs het Joods Bruidje en het Prentenkabinet.'

'Die onzin leren we je wel af'

'Mijn ouders wisten zich geen raad met me. Dan maar naar de academie. Mijn moeder dacht dat daar nog wel wat mee te verdienen was. Dat is tot op de dag van vandaag natuurlijk nog niet zo. Ik kwam daar met mijn tekeningen van Buddy Holly, Fats Domino en The Beatles. De directeur keek ernaar en zei: 'Ik zie dat je veel en graag tekent, maar die onzin leren we je wel af. Nu breng ik een boek uit met 60 tekeningen in die stijl.'

'Supereigenwijze vent'

Het zijn niet alleen de capaciteiten van Rembrandt die Jolink aantrekken: 'Het was een super eigenwijze vent die ruzie maakte met zijn opdrachtgevers. Dat vind ik tof.'