Zet u zich ook in om wilde dieren te beschermen?

Hoe staat het er eigenlijk voor met de wilde dieren in Nederland? Er zijn veel organisaties die zich inzetten om deze wilde dieren te helpen. Wat zou er gebeuren als we dat niet zouden doen? Verdwijnen ze dan echt?

Bioloog Dirk Hilbers: 'Deze burgerinitiatieven zijn heel erg belangrijk. Helaas zullen er wilde dieren uitsterven maar de passie van vrijwilligers heeft zeker effect. In Gelderland gaat het in sommige gebieden heel goed en in sommige gebieden minder goed. In het rivierengebied gaat het bijvoorbeeld heel goed. Daar is veel meer natuur teruggebracht naar oorspronkelijke staat. Daar kon de natuur meer zijn eigen gang gaan. Hoe meer je naar de grens toe gaat in Gelderland hoe minder goed het gaat.'

Kerk- en Steenuilen

In Gelderland zijn er verschillende initiatieven zoals de Steen- en kerkuilen vereniging van Stichting Landschapsbeheer. Eric en Jan zetten zich voor de uilen in om te zorgen dat de leefomgeving verbetert wordt. Heeft u bijvoorbeeld een eigen stukje land? Zorg er dan voor dat het er 'uilvriendelijker' wordt. Daarbij zijn 3 V's belangrijk; voedsel, veiligheid en voortplanting. Kijk hier hoe u kan helpen!

Otters

De vereniging ARK zet zich in voor otters en monitort het leefgebied van deze dieren. Zo letten ze tijdens hun werk op voetafdrukken en zoeken ze naar de uitwerpselen van de beestjes om deze te onderzoeken. De populatie otters in onze regio is erg klein er zijn nu ongeveer 275 otters. Dit is meer dan 10 jaar geleden maar nog erg weinig. Met de data die de vrijwilligers verzamelen komt er meer inzicht in het leven van de otter. De vrijwilligers gaan zelfstandig aan de slag in het gebied. Wilt u ook helpen? Kijk hier hoe dat kan.

Door heel Gelderland zijn er veel verschillende initiatieven waarbij u ook een handje kunt helpen.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden met verschillende hulpvragen.

De Liniewacht in Vuren zet zich in om de vleermuis te beschermen

Opvang Noach vangt wilde en inheemse dieren op om hen daarna weer uit te zetten in de natuur



Egelopvang Caspar zet zo snel mogelijk weer egels gezond in de natuur uit

Bij de DAN is er ook een egelopvang. Hier zijn ze vooral op zoek naar speciale slaapzakjes en kruiken.

Wilt u ervoor zorgen dat kinderen goed op de hoogte zijn van hoe je met dieren om moet gaan? Wordt voorlichter bij de dierenbescherming

Het is niet in Nederland, maar vanuit Nederland kunt u wel meehelpen om de leefomgeving van de Gorilla te herstellen.

Vindt u het belangrijk dat kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels beschermd worden?

Ook zijn er altijd vrijwilligers nodig bij natuurorganisaties. Kijk hieronder bij een van de natuurorganisaties of er voor u ook een leuke vrijwilligersbaan bij zit.

Staatsbosbeheer

Natuurmonumenten

Stichting Landschapsbeheer

IVN Natuur Educatie

ARK natuurontwikkeling

Ook in uw achtertuin kunt u zich al inzetten voor dieren. Zet een egelhuisje in uw tuin en plaats een insectenhotel. Ook kunt u planten en struiken voor vlinders in uw tuin plaatsen en zorg er bijvoorbeeld voor dat u naast een netjes aangeharkte tuin ook een rommelhoekje heeft voor muisjes en andere kleine dieren.