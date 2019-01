Bisdom: mogelijk verhuizing naar Apeldoorn

APELDOORN - De kathedraal van bisschop Wim Eijk in Utrecht moet misschien de deuren sluiten. Een werkgroep die zich daarmee bezighoudt, bekijkt of verhuizing naar Apeldoorn een optie is. De provincie Gelderland valt voor een deel onder het bisdom Utrecht.

De Catherinakerk in Utrecht moet mogelijk dicht. Drie Utrechtse parochies moeten de komende jaren gaan fuseren en daardoor zou ook een aantal kerken moeten sluiten. De Catharinakerk is er daar één van. Maar die kerk is ook de zetel van aartsbisschop Wim Eijk.

Hardop denken

Een werkgroep bekijkt nu waar in dat geval de zetel van de bisschop naar toe kan verhuizen. Dat meldt het Nederlands Dagblad woensdagochtend. Pastoor Hans Boogers van de Utrechtse parochie licht het verhaal toe aan Omroep Gelderland: 'In Apeldoorn vindt jaarlijks vlak voor Pasen de oliewijding plaats. Dit is eigenlijk een functie die in de kathedraal thuishoort, maar al decennia niet in de kathedraal in Utrecht gebeurt. Vanuit dat voornemen zou hardopdenkend een verhuizing van Utrecht naar Apeldoorn dan misschien een idee zijn.' Volgens de Pastoor is er nog niets concreet en hoopt hij dat er in 2019 meer duidelijkheid over komt.

Afwachten

Woordvoerder Roland Enthoven van het bisdom Utrecht laat weten dat er in het bisdom nog niet over een mogelijke verhuizing gesproken is: 'Wij wachten eerst het voorstel van de parochie af.'

Ook in Apeldoorn wordt er voorlopig afgewacht. Diaken Ronald Dashorst van de Emmaüsparochie in Apeldoorn: 'Wij hebben er wel over gehoord, maar we hebben er in het bestuur nog niets mee gedaan.'