Youssef El Jebli manifesteert zich in Navata: 'ik word steeds sterker'

Youssef El Jebli bezig met een cooling down in Spanje

NAVATA - Hij valt op deze week tijdens het trainingskamp van De Graafschap. Youssef El Jebli geniet van de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. 'Heerlijk om volle bak te gaan.'

El Jebli won dit seizoen de strijd op de 'tien' positie als aanvallende middenvelder van Stef Nijland. De Utrechter speelde ook wel eens vanaf de linkerkant, maar is het gevaarlijkst in de as. 'Daar kom ik het beste tot mijn recht', zegt de goed gemutste El Jebli als hij met glans de zware shuttle-run heeft gewonnen op het Spaanse gras van Navata.

Creatief

'Op de helft van de tegenstander voel ik mij sowieso vrij. Kan ik creatieve dingen doen. Ik voel me wel de speler die daar nu hoort te spelen.' Hij straalt plezier uit, maar bovenal lijkt El Jebli steeds sterker aan de bal te worden. Hij is altijd aanspeelbaar tussen de linies, maakt acties, legt ballen gemakkelijk weg en scoort. Zijn vertrouwen groeit dan ook met de week.

Volle bak

'Ik voel me lekker en word alleen maar beter. Dat zegt de trainer ook en ik hoor het ook van de jongens. Elke training wil ik alles geven. Nee, in de vakantie heb ik niets gedaan, omdat ik last kreeg van mijn hamstring tegen Vitesse. Maar nu kan ik weer volle bak. Deze trainingen zijn belangrijk voor je, want we moeten weer echt topfit worden', weet de 26-jarige voetballer die sinds 2015 bij De Graafschap speelt.

De sfeer is ontspannen bij De Graafschap. Het vertrouwen dat het nog gaat goed komen ook. 'We praten hier samen over voetbal, doen spelletjes met groepjes bij elkaar op de kamer. Daar ligt het niet aan.'

Vijf punten

'Drie jaar geleden stonden we acht punten achter op Cambuur. Dat maakten we nog goed. Nu staan we vijf punten achter de veilige 15e plaats. Dat het niet altijd lukt en dat we weinig kansen krijgen en afmaken zien wij ook, maar we doen echt ons best. Er moet meer overtuiging komen', vindt El Jebli.