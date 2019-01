Vervanging gestolen Joods monument Ellecom wordt in april onthuld

ELLECOM - In maart 2018 werd in Ellecom een bronzen gedenkteken voor Joodse dwangarbeiders gestolen. De Rhedense kunstenaar Harry de Leeuw heeft het vervangende monument nu bijna af. Het wordt in april 2019 onthuld.

Bescheiden stond het langs het fietspad aan de Zutphensestraatweg in Ellecom, een bronzen tafeltje met daarop 136 stenen en drie initialen. Een eerbetoon aan de 139 Joodse dwangarbeiders die in het najaar van 1942 onder gruwelijke omstandigheden tewerkgesteld werden op landgoed Avegoor. Ze leden onder de zware arbeid, ondervoeding en mishandeling door hun bewakers. Drie van hen overleden in Ellecom.

Eind november 1942 werden de overige mannen ondervoed en uitgeput naar kamp Westerbork overgebracht. Daar stierven nog eens twaalf mannen. De rest werd op transport gezet naar Duitse vernietigingskampen. Slechts 33 mannen overleefden de oorlog. Twintig jaar geleden werd aan de Zutphensestraatweg een gedenkteken opgericht ter nagedachtenis aan de Ellecomse dwangarbeiders. Max Deen, de laatste overlevende van 'de Hel van Ellecom' onthulde het.

Gestolen

Maar op 12 maart 2018 werd het monument 'De hel van werkkamp Ellecom' van kunstenaar Harry de Leeuw gestolen, tot verdriet en verbijstering van de Ellecomse bevolking. De dieven moeten volgens de politie grof geweld hebben gebruikt. De gemeente Rheden, eigenaar van het bronzen tafeltje had er een verzekering voor afgesloten en daarom was er 20.000 euro beschikbaar voor een vervangend exemplaar. Harry de Leeuw kreeg de opdracht om een nieuwe versie te maken en inmiddels is die bijna af. Het lijkt als twee druppels water op het oorspronkelijke ontwerp.

Op zondag 14 april 2019 zal het onthuld worden door Sylvia Deen, de dochter van wijlen Max Deen, ex-dwangarbeider in Ellecom.



In april 2018 zond 75 jaar Vrijheid, op weg naar 2020 een reportage uit over het Joodse werkkamp in Ellecom: