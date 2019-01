Gelredag 2 februari: Neije Raethuys, 's-Heerenberg

We hebben weer een bijzondere Gelredag voor de boeg. Iedereen is vandaag welkom in het mooie stadje ‘s-Heerenberg. We verzamelen in het NeijeRaethuys aan de Hofstraat 1.

In 1379 kreeg ‘s-Heerenberg stadsrechten van graaf Willem van den Bergh. Vanaf dat moment had ‘s-Heerenberg een eigen stadhuis. In 1531 werd dat vervangen door het prachtige gebouw dat nu nog altijd bestaat. Tot 2005 zetelde het gemeentebestuur van Bergh onafgebroken op deze historische plek. Sinds dit jaar heeft de Heemkundekring Bergh het monumentale pareltje in gebruik als hoofdkwartier. Eind januari was de officiële heropening en vandaag mag heel Gelderland in het rijksmonument rondkijken. Ieder half uur zijn er rondleidingen met een enthousiaste en trotse gids. Verzamelpunt is de trouwzaal op de 1e verdieping.

De rondleidingen door het raadhuis sluiten aan op een tweede rondleiding in het Stadsmuseum van ‘s-Heerenberg dat pal aan de overkant ligt. Ook dit museum is nog redelijk nieuw. Het opende in de zomer van 2017 de deuren voor het publiek. Het stadsmuseum van ‘s-Heerenberg laat zien dat je ook zonder kunstcollectie, maar met veel enthousiasme een mooi museum kunt inrichten. Bezoekers lopen rond door de rijke geschiedenis van ‘s-Heerenberg aan de hand van de levens van vijf vrouwelijke inwoners van de stad en de regio. Ook het museum is gevestigd in een historisch gebouw, namelijk het zestiende-eeuwse Joannes van Esserenhuis. De trotse inwoners van ‘s-Heerenberg laten hun recente aanwinsten heel graag zien.