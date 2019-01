Echte Van Gogh op straat te zien in Groenlo

Het is een initiatief van het Van Gogh Museum in Amsterdam. In heel Nederland zijn er 24 Van Goghstraten uitgekozen waar teksten worden geprojecteerd. De tekst in Groenlo luidt: 'Ik denk dat er kinderen zouden zijn die schilder zouden worden, als ze maar mooie dingen zagen.'

'Heel erg trots'

De 8-jarige Lisa woont in de Vincent van Goghstraat in Groenlo en is 'heel erg trots' dat de tekst van de beroemde schilder vlakbij haar huis op de stoep te lezen is. Ze wil later ook schilder worden. Lisa is niet de enige jonge bewoonster die er blij mee is. 'Ik vind het cool dat wij hier in de straat wonen van Vincent van Gogh', zegt Floor (9) die even verderop in de straat woont.

Wethouder Jos Hoenderboom mocht staand op een ladder de projectie onthullen. 'We zijn heel blij dat de Van Goghstraat hier in Groenlo een van de 24 uitverkorenen Van Goghstraten is', aldus de wethouder.

Frans Halsstraat

Opmerkelijk detail is dat de projector met het citaat van Van Gogh aan dezelfde lantaarnpaal hangt als het straatnaambordje van de Frans Halsstraat, een zijstraat van de Vincent van Goghstraat.

De projectie blijft tot vrijdag 28 januari te zien.