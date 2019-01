Blog De Graafschap in Catalonië Dag 3: werk en plezier gaan hand in hand

NAVATA - De Graafschap verblijft op trainingskamp in Spanje. Dagelijks verzorgt Omroep Gelderland een blog. Vandaag een impressie van de dinsdag, dag 3.

Hier in Spanje is het deze week genieten. En zeker niet alleen van de zon. De Graafschap is er in geslaagd een prachtig resort te vinden waar op ieder uur van de dag op een uitstekend veld getraind kan worden. Het bescheiden hotel, met Spa en een gigantische golfbaan voor de deur, ziet er piekfijn uit. Ruime kamers met goede bedden, lekker eten en een fantastisch uitzicht op de Spaanse Pyreneëen.

Dat fraaie uitzicht was er vanochtend ook bij het wakker worden. Bij het openen van de gordijnen werden we verrast door een klein laagje ijs (zie boven helemaal boven) op de kort gemaaide greens van de golfbaan. Het vriest in deze hoek van de provincie Girona wel vaker, maar gemiddeld klimt de temperatuur in de middag al snel naar een graad of 15. En zo is het ook deze week gelukkig.

Voor de spelers ideale omstandigheden. 'Het is heerlijk om in te trainen. Warmer hoeft ook echt niet', zegt Bart Straalman als hij zijn kicks uitklopt op het balkon van zijn kamer. De pers is deze week gewoon welkom in het hotel van De Graafschap. Bij de twee andere Gelderse profclubs is dat ondenkbaar.

Transparant en open

De Graafschap houdt het simpel en maakt onder leiding van perschef Marc Teloh duidelijke afspraken met de aanwezige journalisten. Spelers maken een praatje en Henk de Jong schuift 's-avonds gewoon aan voor een drankje in de sfeervolle lobby. Transparant en open. En de trainingen zijn uiteraard gewoon open, daar waar NEC het in Spanje presteerde om meer dan de helft van de sessies te verbieden voor journalisten. Bij het nuchtere De Graafschap moeten ze daar vooral hard om lachen.

Het is een dag van hard werken (pittige shuttle run met El Jebli als winnaar), maar ook opvallend veel plezier. Opnieuw valt op dat de meeste spelers het goed met elkaar kunnen vinden. Tijdens het partijspel zien we opnieuw matig voetbal en weinig kansen, maar verder is aan niets te merken dat we hier te maken hebben met een hekkensluiter in de eredivisie die slechts tot 14 goals kwam in 17 wedstrijden.

Die teamgeest moet net als vorig jaar het wapen zijn om het tij nog te keren. Bij het avondeten is er een optreden van hiphopper Leroy Owusu en Erik Bakker en aanwinst Azor Matusiwa verrassen hun ploeggenoten in het restaurant met een lied.

Owusu laat zijn danskunsten zien na het eten (foto Marc Teloh, De Graafschap)

Youssef El Jebli (foto onder) maakte weer een sterke indruk vandaag op de trainingen. Hij won ook nog eens de shuttle run test

En Peter Hofstede, onder grote druk, blijft maar bellen op zoek naar spelers. Bijna een half miljoen ligt klaar, maar het is de manager voetbal nog niet gelukt

Maar de meeste hilariteit komt deze dinsdag vanuit het zwembad. De verliezers van een partijtje afwerken op de training moeten het water in. En dat is met 6 graden echt ijskoud. Terwijl de winnaar (de oudjes in de selectie wonnen van de jonkies) smalend toekijken, springt de een na het ander het bad in.

Traditie bij De Graafschap is ook dat er tijdens trainingskampen sponsoren langskomen. Rond 20.00 uur staat regelneef Theo van Veghel, een vrolijke Brabander die alles tot in de puntjes voor elkaar heeft, de groep al op te wachten bij de entree. Van Veghel organiseert al jaren trainingskampen voor voetbalclubs. Zijn bedrijf zorgt deze winter bijvoorbeeld ook voor FC Utrecht en SC Heerenveen die in La Manga verblijven.

foto: Theo van Veghel die zorgt voor een vlekkeloos trainingskamp voor De Graafschap

In zijn kielzog algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp die het eten met de selectie vandaag heeft ingeruild voor het wat luxere diner met de journalisten en fotografen. 'En juist nu staat er een halve haan op het menu', baalt Ostendorp zichtbaar. 'Ik maak ook altijd de verkeerde keuzes'.

de drank vloeit alweer rijkelijk, de sponsoren zijn net binnen

Als eerste zet Henk Bloemers vanavond voet in het Torremirona resort. De voormalig algemeen directeur van de Superboeren is nog altijd nauw betrokken bij De Graafschap en heeft de trip met de geldschieters georganiseerd. Alsof hij nooit is weggeweest bij de club maakt Bloemers direct met iedereen een praatje. Hidde Jurjus en Ted van de Pavert zijn goede bekenden van de Achterhoeker. De beugels bier staan ondertussen al klaar in de koeler. Een dolle avond kan beginnen. Het is gedaan met de rust in Navata.