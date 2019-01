Cornielje geëmotioneerd bij laatste nieuwjaarstoespraak

ARNHEM - Het was na ruim dertien jaar de laatste keer dat Clemens Cornielje de nieuwjaarstoespraak deed. De scheidend commissaris van de Koning deed dit met zichtbare emotie. 'Aan de ene kant heb ik er zelf voor gekozen om te stoppen, maar nu dat moment naderbij komt denk ik wel eens.. Wat heb ik gedaan... Maar ik denk toch dat het verstandig is.'

Tijdens de nieuwjaarstoespraak sprak Cornielje veel over de natuur en over een aantal onderwerpen die nog op de politieke agenda staan. Zo sprak Cornielje over de komst van het Europese onderzoekscentrum IMEC. Daar moet nog over gestemd worden, er is 65 miljoen euro mee gemoeid.

Cornielje kijkt terug op een mooie tijd, over twee weken neemt hij definitief afscheid. 'Je zit op een rijdende trein. Wij mogen daar mee werken, dat is altijd anders. Zo'n veranderende omgeving is uitdagend. Ik ben bevoorrecht dat ik dat heb mogen doen. Als je dat moet loslaten, is dat emotioneel.'

Goede voornemens en politiek: de nieuwjaarsreceptie van de provincie Gelderland:

