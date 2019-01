Albert Heijn niet naar nieuwe plek in Didam

DIDAM - De Albert Heijn in Didam mag de vestiging niet verplaatsen naar een nieuwe plek in het centrum. Eigenaar Ton ten Have had een kort geding aangespannen tegen de gemeente Montferland om alsnog in het nieuwe centrumplan te worden opgenomen, maar verloor deze.

Het bedrijf eiste tegen de gemeente dat het de voorgenomen verkoop van de grond aan de Raadhuisstraat aan ontwikkelaar Groenstaete zou stopzetten. Volgens Ten Have heeft hij geen eerlijke kans gehad om op een centrale plek in het centrum te komen. De gemeente Montferland heeft aangegeven geen partij te zijn in deze, omdat Groenstaete al een aantal jaren een belangrijke grondeigenaar is in het hele centrumplan.

De projectontwikkelaar kiest in het nieuwe centrumplan Didam voor de supermarkten Aldi en Coop. Ten Have had in 2016 al kenbaar gemaakt graag naar het centrum te verhuizen, maar volgens de rechtbank in Zutphen heeft Ten Have zonder 'deugdelijke verklaring' geen actie ondernomen om de supermarkt naar het centrum te verplaatsen. 'Groenstaete heeft een situatie gecreëerd waarin zij als enige geschikt blijkt om het betreffende deel van het Masterplan uit te voeren', zo staat te lezen in het vonnis van de rechtbank.

Vertrouwen niet geschonden

De rechtbank wijst ook van de hand dat de gemeente Montferland het transparantie- en vertrouwensbeginsel heeft geschonden. 'In dit geval gaat het echter niet om de losse verkoop van een openbaar kavel, maar om een totale herontwikkeling van het dorpscentrum van Didam. Daarmee kan niet gezegd worden dat de gemeente in strijd handelt door na te laten om de locatie via haar website te koop aan te bieden', aldus het vonnis.

Ten Have kan nog in beroep gaan tegen het vonnis. Ondertussen mag de gemeente Montferland op basis van deze uitspraak een koopovereenkomst met Groenstaete sluiten over de grond bij het oude gemeentehuis in Didam.