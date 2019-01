Een baan in één dag: ultrakorte sollicitatie zorginstelling Pluryn

BEEKBERGEN - Een baan in één dag en ook nog direct een vast contract; de Gelderse zorginstelling Pluryn maakt het mogelijk. Woensdag meldden zich tientallen kandidaten voor een functie bij Het Hietveld in Beekbergen of De Winckelsteeg in Nijmegen.

'Geen spannend sollicitatiegesprek, niet lang wachten op de uitslag, maar gewoon een leuke dag hebben en daarna weten of je een baan hebt. Een baan in één dag kan dus echt!' Zo promoot zorginstelling Pluryn de ultrakorte sollicitatieprocedure. De instelling hoopt mensen te interesseren voor 'een uitdagende baan in de gehandicaptenzorg.'

Tekort aan zorgmedewerkers

Er is een tekort aan personeel in de zorg en dus is het lastig om nieuwe medewerkers te vinden. Pluryn merkte dat kandidaten afhaken bij een lange sollicitatieprocedure en begon daarom met 'Baan in één dag'. Vorig jaar september deden ze dat voor het eerst bij locatie De Winckelsteeg, waar 200 jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen begeleiding ontvangen. Van de 30 sollicitanten die na de selectiedag overbleven, gingen er 20 ook echt aan de slag.

Woensdag worden er meer nieuwe begeleiders gezocht. Dat geldt ook voor Het Hietveld in Beekbergen, waar 180 mensen met een intensieve begeleidingsvraag wonen. Hier worden ongeveer 50 medewerkers gezocht.

Kandidaten gaan bezig met rollenspellen en krijgen een casus voorgelegd. Ook staat er een aantal speeddates met medewerkers op het programma. Tot slot lopen deelnemers een tijdje mee op de groep. Aan het eind van de middag krijgen de geschikte kandidaten een aanbod voor een vaste aanstelling.

'Innovatieve manier van personeelswerving'

'Het is een prachtig initiatief,' zegt Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg en Welzijn. 'De personeelstekorten in zorg en welzijn zijn zo groot, dat je dit niet meer met de klassieke sollicitatiemanier kunt oplossen. Het is een innovatieve manier van personeelswerving, die nog niet veel wordt toegepast in de zorg. Ik hoop dat het voorbeeld van Pluryn navolging krijgt'.