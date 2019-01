Beste camping van Nederland ligt volgens de Duitsers in Winterswijk

WINTERSWIJK - De beste camping van Nederland ligt in Winterswijk. Dat vindt althans het Duitse campingplatform Camping.info. Dat reikt jaarlijks de Camping.info Award uit; een prijs voor de beste Europese camping volgens de bezoekers van de website. Camping Vreehorst in Winterswijk werd verkozen tot de beste van Nederland en behaalde de 25e plek van Europa.

Het gaat om een publieksprijs. De bezoekers van de site kunnen in verschillende categorieën de ruim 92.000 campingvakanties op de website beoordelen. Daar komen de 100 beste campings van Europa uit en Camping Vreehorst staat dus op plek 25. Het platform is, naar eigen zeggen, de best bezochte campingsite in het Duitstalige gebied met 14,2 miljoen bezoekers per jaar.

Promotie in Duitsland

De Duitse markt is belangrijk voor het toerisme in de Achterhoek, dus de campingeigenaren waren natuurlijk erg blij met de goede beoordeling. 'Wij zitten in de grensregio, dus dit is heel mooi', zegt eigenaar Jan van der Heide. 'Om die Duitse markt te bereiken, zetten we ook een bureau in dat ons promoot.'

Het is overigens niet de eerste keer dat de camping in de prijzen valt bij de jaarlijkse verkiezing. Van der Heide: 'Ieder jaar stijgen we in de lijst. Met deze 25e plaats zijn we heel blij.'