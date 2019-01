Bewoners bang voor fusie woningbouwverenigingen

De ondertekenaars zijn bang dat ze straks een nummertje worden, dat de huren flink omhoog gaan en dat het voor jongeren lastig wordt om terug te keren naar hun dorp.

Initiatiefnemer van de petitie is Roel van Laarschot. Hij groeide op in Gendt en woont momenteel in het centrum van Nijmegen. Hij en zijn vrouw willen graag terug, staan al twaalf jaar op een wachtlijst, maar sloegen onlangs een aanbod van de Woonstichting Gendt af. Puur en alleen vanwege de op handen zijnde fusie met Waardwonen.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

'Ik heb heel slechte ervaringen met Waardwonen', zegt Van Laarschot. Via die woningbouwvereniging woonde hij in Bemmel in een huis waar ooit een asociale man had gewoond. Die man had de buurt zo geteisterd dat de pesterijen van boze buurtbewoners doorgingen toen hij vertrokken was. Zo kwam het geregeld voor dat de ramen van Van Laarschot bekogeld werden met eieren. Daarop besloten ze ook daar te vertrekken.

'Iedereen is bang dat het tot een fusie komt'

Van Laarschot wil graag terug naar Gendt, maar dan wel met de garantie dat Woonstichting Gendt niet opgeslokt wordt door Waardwonen. 'Zodat de kwaliteit niet verloren gaat en het zicht op de huurders niet verdwijnt.' Hij staat daar niet alleen in, want meer dan 120 mensen ondertekenden zijn petitie al.

Ook Marianne Folker huurt bij de Woonstichting en ze proeft de onrust onder de huurders. 'Als voormalig secretaris van de huurdersvereniging hoor ik veel bezorgde mensen. Het is allemaal zo onduidelijk, maar iedereen is bang dat het tot een fusie komt', zegt ze. Ze is net als vele andere huurders bang dat de persoonlijke aandacht die ze nu bij de Woningstichting Gendt hebben, bij een fusie verdwijnt. 'En de huren liggen bij Waardwonen ook zo'n 60 a 70 euro hoger.'

Donderdag vindt er in het dorp een bijeenkomst plaats waarbij huurders vragen kunnen stellen over de toekomst van de woningstichting. Volgens Folker zullen bewoners dan ook een stem in mogen leveren over of ze voor of tegen een fusie zijn. 'Daarom proberen we mensen voor die tijd te bereiken, zodat daar een duidelijk signaal uit komt.'

'Angst begrijp ik niet'

Directeur Hanke Struik van Waardwonen begrijpt de angst van de huurders niet. 'Op dit moment speelt het niet. We zijn begin 2018 gesprekken gestart met Woonstichting Gendt, maar die liggen nu om moverende redenen stil. Momenteel zijn we niet in gesprek.'

Toch ontkent Struik niet dat een fusie in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. 'Je moet altijd nadenken over de toekomst. Dat is heel logisch', verduidelijkt ze. 'Maar er is nog niet eens iets besproken. Er gaan allemaal spookverhalen rond. Ik heb geen idee waar die vandaan komen.'