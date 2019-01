Eerste truckershotel van Nederland gaat toch niet door

ULFT - Het truckershotel in Ulft gaat definitief niet door. Vorig jaar was er veel consternatie onder de bevolking toen bleek dat de nieuwe eigenaar van het oude schoolgebouw aan de Dierenriem plannen had om daar slaapplaatsen voor truckchauffeurs te realiseren. Eigenaar Don de Jong, die ook eigenaar is van logistiek dienstverlener Don Trucking, zegt dat het financieel onhaalbaar is.

De ondernemer heeft zo'n 140 trucks die door heel Europa rijden. Hij is op meerdere plekken bezig met overnachtingsmogelijkheden voor zijn chauffeurs en hij dacht met het schoolgebouw in Ulft het eerste echte truckershotel van Nederland te realiseren.

Er kwam veel kritiek van de Ulftenaren. Die waren bang dat de chauffeurs, die overwegend uit Oost-Europa komen, voor overlast zouden gaan zorgen in hun woonwijk. Toch is dat volgens De Jong niet de reden dat het truckershotel niet doorgaat. 'Natuurlijk hebben we wel geluisterd naar de kritiek. Maar het heeft er vooral mee te maken dat het niet mogelijk bleek om parkeerplekken te realiseren voor de trucks.'

Shuttlebus

De truckondernemer wilde bij de grensovergang Beek een parkeerterrein maken en van daaruit chauffeurs met een shuttlebus naar het hotel in Ulft brengen. 'Maar dat zou betekenen dat we ook bewaking moesten regelen daar en de chauffeurs komen natuurlijk allemaal op verschillende tijden binnen. Dus dat kregen we niet geregeld.'

In het pand komen nu kantoren voor het bedrijf, een kunstgalerie en een bed and breakfast met acht tweepersoonskamers. 'Voor toeristen. Er mogen wel chauffeurs logeren, maar dat is niet de directe doelgroep.'

De Jong is wel bezig met een truckershotel elders in Nederland, maar voorlopig niet in onze provincie.

