Geen enkel risico meer na overval: deur snackbar gaat 's avonds op slot

Het maakt hem nog steeds razend. 'Ze komen toch aan je dingen. Je werkt hard en dan denken ze dat af te nemen van je. En daar baal ik van.'

Zo ging het: 'Ik was aan het afsluiten, ik deed de tv uit. En ik draai me om naar de kassa toe en ineens gaat de deur open. Er komen twee jongens naar binnen. De ene is gemaskerd - een wit beeld - en de andere had één of ander doek ervoor, zodat je alleen zijn ogen zag.'

Beumer dacht eerst dat het een grap was. 'Maar toen zag ik een pistool en een taser. O, geen grapje dus. Ze hebben drie woordjes gezegd: geld, geld, geld. Op een gegeven moment gaat er een knopje bij mij om en ik loop ernaartoe en ik zeg: Wat geld! Helemaal niks! Eruit! En ik geef hem een trap en toen gingen ze op de loop.'

'Mijn vrouw stond helemaal te shaken'

Beumer struikelde en zijn vrouw ging nog achter de overvallers aan. 'Ik zei tegen mijn vrouw: Kom maar terug, want daar kun je niet tegen lopen, tegen die jongens. Ze is hulp gaan halen in de kroeg hiernaast en ze stond helemaal te shaken en te huilen. Ze kon niks meer uitbrengen.'

Er is nog niemand aangehouden, maar Beumer heeft goede hoop dat dit wel snel gebeurt. 'Ze hebben heel mooie beelden van ons. Daar zijn ze ook heel blij mee.'

Beumer is te spreken over de politie. 'Ze hebben ons goed geholpen. Toen ik 112 belde, is er gelijk een politiewagen hier gekomen. Met 2 à 3 minuten was-ie al hier. En ik heb gehoord dat ze met twaalf wagens richting de Geitenkamp waren.'

Deur op slot

Bang is Beumer niet meer. 'In de eerste dagen wel, nu is het weggezakt.' Maar Beumer en zijn vrouw zijn extra alert. 'Om half tien 's avonds gaat de deur op slot. We kijken dan eerst wie er is en dan pas gaat de deur open.'

