Wereldberoemd en mooi van lelijkheid: Van Gogh zijn aardappeleters

Elke week bekijkt kunsthistoricus Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther kunst in Gelderland. Deze week is hij in het Kröller-Müller museum in Otterlo.

Van Gogh maakte de Aardappeleters in 1885 en het is uitgegroeid tot één van zijn bekendste werken. Het kunstwerk is te zien in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Pieter: 'Het schilderij is geen aantrekkelijk werk. Niet zo'n werk waar je ineens bij stil blijft staan als je er voorbij loopt. Geen werk waar je direct bij denkt: Oh, wat mooi.'

Toch is het werk wereldberoemd geworden en noemde Van Gogh zelf het ook zijn beste werk. 'Hij wilde dat deze mensen gezien werden. Hij werkte zorgvuldig aan de compositie. Geen geromantiseerde werkelijkheid maar gewoon de hárde werkelijkheid. En die was niet zo mooi. Eigenlijk is dit werk mooi van lelijkheid', aldus Pieter.

