Twee Gelderse projecten in de running voor Appeltje van Oranje

De Klup Apeldoorn geeft mensen met een beperking een fijn huis om allerlei soorten activiteiten te doen. ElanArt brengt jonge asielzoekers in contact met andere mensen en organisaties.

Directeur Wilma Hartman van De Klup Apeldoorn is supertrots op haar vrijwilligers. 'Toen ik hoorde dat het thema van de Appeltjes van Oranje dit jaar om vrijwilligers draait, dacht ik gelijk: dat zijn wij!' De Klup is een ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking in het centrum van Apeldoorn. Zo'n 140 vrijwilligers helpen er met activiteiten als stijldansen, zingen of een computerclub. Hartman: 'Ik vind het mooi om te zien dat al deze mensen dit met hart en ziel doen en dan ook nog eens met ontzettend veel passie.'

ElanArt

Die passie herkent Masoud Rahaee van ElanArt ook. Hij kwam zelf als vluchteling naar Nederland en woonde twee jaar in een asielzoekerscentrum (azc). Nu zet hij zich met ElanArt in voor jonge asielzoekers in het azc. Als ervaringsdeskundige weet hij hoe het is en wat erbij komt kijken om je in een 'vreemd' land opnieuw te moeten settelen en een leven op te bouwen. Rahaee vindt de nominering vooral 'een enorme waardering voor hun werk'.

In totaal zijn er veertig projecten in de race om het Appeltje van Oranje te winnen. Tot en met 16 januari kunnen Gelderlanders op hun favoriet stemmen. Uit de tien projecten die de meeste stemmen kiest een jury drie winnaars.

