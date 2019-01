Zutphens jongerencoachingsproject 2GetThere hoopt op regionale doorstart

ZUTPHEN - Het Zutphense project 2GetThere, waarbij jongeren andere jongeren helpen bij de zoektocht naar een geschikte baan of studie, hoopt na de zomer weer terug te kunnen komen in een regionaal project. Doordat de gemeente de subsidie voor dit jaar met twee derde verminderde, is het coachingsproject per januari noodgedwongen gestopt, maar 2GetThere gaat niet bij de pakken neerzitten en gaat uit van een doorstart.

Pas eind vorig jaar kregen de coaches en andere medewerkers van 2GetThere het nieuws te horen over de subsidiekorting. Nog steeds vindt initiatiefnemer Susanne ten Doesschate het besluit van de gemeente erg verdrietig. 'Ons project is juist heel succesvol, dus dit hadden we helemaal niet zien aankomen.'

Honderden jongeren geholpen

Het coachingsproject startte omdat het aantal voortijdige schoolverlaters en jongeren in de bijstand toe nam. 2GetThere werkt met coaches die allemaal tussen de 20 en 30 jaar zijn en daardoor dicht bij hun leeftijdsgenoten staan. Zonder het project zouden veel jongeren waarschijnlijk in de bijstand belanden of bij andere hulpverlening terechtkomen. Ook in Apeldoorn zijn inmiddels jongerencoaches aan de slag en het afgelopen jaar is de samenwerking met scholen uitgebreid. Zeker een paar honderd jongeren zijn dankzij 2GetThere weer een opleiding gaan volgen of hebben een baan gevonden.

'Maar met een derde van de subsidie redden we het gewoon niet', zegt Ten Doesschate. 'Daarom is de stekker er per 1 januari uitgetrokken.' Bijna 10 mensen verliezen hierdoor hun baan. 'Eén stagiaire kan gelukkig aan de slag in Apeldoorn en neemt ook tien jongeren mee. Andere trajecten hebben we zo goed mogelijk afgesloten of overgedragen aan andere instanties.'

Regionaal aan de slag

Maar Ten Doesschate is ervan overtuigd dat 2GetThere terugkomt in Zutphen. 'We zijn bezig met een regionale aanpak en daarvoor zijn de eerste stappen al gezet.' Het is de bedoeling dat het project gaat draaien in meerdere gemeenten in de Stedendriehoek, zoals Brummen, Voorst, Epe en Heerde. 2GetThere hoopt zo ook andere geldschieters binnen te halen en bijvoorbeeld ook subsidie te krijgen van de provincie. 'Want ons project is een succes, dat hebben we bewezen.'

Zie ook: Geen psychologen of therapeuten, maar jongeren helpen jongeren