Blog Vitesse in Portugal, dag 6: In de ban van de Amerikaanse voetbalvrouwen Foto: Omroep Gelderland

ALCANTARILHA - Vitesse is van 3 tot en met 12 januari op trainingskamp in Portugal. De Arnhemse ploeg wil de basis leggen voor een stabielere tweede seizoenshelft. Wij volgen de verrichtingen van Vitesse de komende 10 dagen op de voet in het zuiden van Europa. Vandaag dag 6, de dag waarop iedereen in de ban was van Amerikaanse voetbalvrouwen.

Geschreven door Sander Maassen van den Brink

De bulderende stem van trainer Leonid Slutskiy is, ín de verder stille morgen, over het hele trainingsveld te horen: 'Water, water, water'. Elke tien minuten komt ongeveer dezelfde tekst uit de mond van de Rus. Nee, hij heeft zelf geen dorst door het vele coachen, maar hij dwingt zijn spelers tot het drinken van water. 'Ik drink tien dagen lang niks anders dan water', zo stelt de Slowaak Matus Bero als hij 's middags van het trainingsveld stapt. En dat klopt ook wel, in een eerder blog liet ik al zien hoeveel water er werd ingeslagen voor de Arnhemmers. 'Water, water, water,' zo klinkt het ook tijdens de middagsessie. De Rus heeft ook wel gelijk ook, want als je niet genoeg drinkt is de trainingsarbeid sowieso verloren. De koelkast van de Arnhemmers, aan de rand van het trainingsveld, staat er inmiddels ook zo bij. De Arnhemse supporter Peter Aan de rand van het trainingsveld heeft inmiddels ook de Arnhemse supporter Peter zich gemeld. Peter woont al jaren in Portugal, maar is oorspronkelijk Arnhemmer én ook supporter van Vitesse. 'Dat Vitesse hier dus is op trainingskamp, komt mooi uit voor mij.'

Het nationale vrouwenteam van de Verenigde Staten Genoeg water gedronken en over Arnhemse supporters gepraat. Het draaide de afgelopen dagen om maar één ding in Portugal. De komst van de Amerikaanse voetbalvrouwen naar het trainingscomplex van Vitesse. De Amerikaanse dames zitten in de buurt en huurden de gym af, die ook door Vitesse in gebruik is. Het verhaal werd expres stilgehouden: 'Anders worden de spelers nu al onrustig', zo klonk er uit het Arnhemse kamp. Maar ook vanwege de veiligheid. Vanmiddag kwam de security van de Amerikanen eerst de omgeving checken voor de dames zouden arriveren. Uiteindelijk, aan het eind van de middag, zouden de grote sterren zelf arriveren. Maar je raadt het misschien al... De gym bleef akelig leeg.

