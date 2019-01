De Leste Mert betekent een grote dag voor Druten en omgeving in het Land van Maas en Waal. Eeuwenlang was dit de belangrijkste veemarkt in de regio en was het de laatste gelegenheid voor de boeren om nog voor de winter van hun vee af te komen. Inmiddels is deze noodzaak er niet meer, waardoor de veemarkt is omgedoopt in een fokveedag met braderie. De nostalgische koehandel met het handjeklap behoort tot verleden tijd, maar met de mooiste koe valt er toch nog wat eer te behalen.

Filmmakers Tamino Parren en Barbara de Baare verwonderen zich over de instandhouding van een traditie die al lang vervlogen is. Houden de Drutenaren vast aan iets dat er eigenlijk niet meer is? De makers stelden zich de vraag wat de veemarkt nog voorstelt en wie er nog mee begaan is. Het blijkt vooral het boerenhart aan te spreken en een verlangen naar vroeger. Aan de hand van vier personages ontstaat een beeld wat de Leste Mert ooit was en wat er van over is. De toekomst ligt in de handen van een stel hobbyboeren, een slager annex keurmeester en een steeds kleiner wordende commissie.

De documentaire 'Koeienpoep & Erwtensoep' op 5 februari om 17.20 uur bij Omroep Gelderland.