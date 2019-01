Griepgolf Rijnstate: de eerste patiënten dienen zich al aan

ARNHEM - Rijnstate bereidt zich voor op een langdurige griepgolf.'“De eerste patiënten hebben zich al aangediend', zegt Jolanda van der Wal van het Arnhemse ziekenhuis. Vorig jaar greep de epidemie ook ziekenhuispersoneel op locaties door heel Nederland.

'Hier hebben veel medewerkers van Rijnstate de kans gekregen om zich in te enten', vertelt Van der Wal. Zij is hoofd van de afdeling Acute Opnames bij het ziekenhuis. 'En we behaalden daarbij een mooi resultaat, want het aantal mensen dat dit liet doen, is verdubbeld ter opzichte van vorig jaar.'



Dit is een van de genomen maatregelen door het ziekenhuis. Ook heeft Rijnstate een draaiboek in elkaar gezet, wat duidelijkheid schiep over wat er moest gebeuren. 'We hebben bijvoorbeeld een vaste zaal geregeld voor patiënten die met de griep besmet zijn. Zo kunnen ze geen anderen aansteken', legt Van de Wal uit. 'We proberen ons op alle vlakken voldoende voor te bereiden, zonder dat we de daadwerkelijke aantallen kunnen inschatten.'



De griep heerst nu sinds een maand in Nederland. Van der Wal vindt het voorkomen van de ziekte belangrijk. Arnhemmers kunnen zelf maatregelen treffen. Zo noemt Van der Wal handhygiëne een belangrijke factor. 'Door aanrakingen kan de ziekte zich verder verspreiden. Ook is het aan te raden voorzichtig te zijn als je op ziekenbezoek gaat.'