Linssen postief over ideeën Slutskiy: 'Maar wij hebben niet de kwaliteit van CSKA'

ALCANTARILHA - Vitesse traint in Portugal hard voor een betere tweede seizoenshelft. En het is vooral de bedoeling dat de Vitesse-spelers beter gaan begrijpen wat de ideeën van Leonid Slutskiy zijn. En dat is nog niet de makkelijkste opdracht, zo weet Vitesse-aanvaller Bryan Linssen.

Vitesse-trainer Leonid Slutskiy heeft zijn voetbalidee aan het begin van het seizoen globaal uitgelegd. Hij kon nog niet echt de diepte ingaan, maar ziet daar nu wel meer kans voor. En Linssen merkt dat dit nu wel het moment is waarop dat kan, ondanks de wat stroevere start van het seizoen.

'De trainer heeft ideeën die wij in Nederland niet gewend zijn. Kijk bijvoorbeeld we hanteren bijvoorbeeld zoneverdediging in plaats van mandekking. Daar komt best een hoop bij kijken, dat is niet zomaar gedaan hier.'

Dat heeft volgens de aanvaller ook te maken met de kwaliteit van Vitesse. 'Kijk, hij had met zijn ideeën succes bij CSKA. Maar daar had hij wel topspelers, die voeren dat natuurlijk uit op hun eigen kwaliteiten. Wij hebben het daar gewoon iets minder makkelijk mee. Wij moeten er dit trainingskamp voor zorgen dat wij meer automatismen gaan inbouwen, want nu denken we soms nog te veel na in het veld en dan gaat het wel eens mis.'

'Het ligt aan onszelf dat we achter liggen'

Daardoor verloor Vitesse de eerste seizoenshelft veel punten. 'Maar we zijn niet de enige ploeg. Kijk maar om ons heen op de ranglijst. En ondanks het feit dat we veel punten verspelen staan we vijfde en we willen nog steeds hogerop.' Begin dit jaar sprak Linssen zelfs over een derde plek. 'Dat kan denk ik nog steeds. Feyenoord laat ook punten liggen.' Maar die ploeg staat wel 10 punten voor op Vitesse. 'Ja, maar dat ligt voornamelijk aan onszelf. Niet omdat Feyenoord het zo goed doet.'