Sint Joris centraal in nieuwjaarsreceptie Oude IJsselstreek

ULFT - Burgemeester Otwin van Dijk trok tijdens de nieuwjaarsreceptie van Oude IJsselstreek in Terborg de parallel tussen de legende van Sint Joris en de huidige tijd. Sint Joris is de beschermheilige van de stad die dit jaar viert dat het 600 jaar geleden stadsrechten kreeg.

'Deze legende leert ons lessen die we ook vandaag de dag kunnen gebruiken', aldus Van Dijk. 'Ten eerste kent het verhaal van Sint Joris en de draak een echte held. Ook nu kennen we die echte helden.' Van Dijk doelt hiermee op de 12-jarige Fien Snelting die begin 2018 een brief schreef aan de burgemeester waarin ze vertelde dat ze zich druk maakte over het zwerfafval in de natuur. 'Onze Fien uit Megchelen is een voorbeeld. En zo zijn er velen. Mensen die hun handen uit de mouwen steken om de wereld een beetje beter te maken.'

Van Dijk ging ook in op het element geloof uit het verhaal van Sint Joris. 'Binnen al onze verschillende overtuigingen hebben we uiteindelijk allemaal een gedeeld kader dat ons beschermt en ons verbindt en dat is onze rechtsstaat. Of je nou man bent of vrouw, jong of oud, homo of hetero, blank of zwart, gehandicapt of juist heel hard kunt lopen, het regelt onze grondrechten en onze onafhankelijke rechtspraak en journalistiek.'



Tot slot riep van Dijk op tot optimisme in de samenleving. 'Ik heb de rotsvaste overtuiging dat alleen optimisme ons verder kan brengen en daar is ook alle reden voor. Ook op kleine schaal kunnen we daadwerkelijk verschil maken. In de buurt, verpleeghuis of vereniging. Optimisme, écht iets doen en samen bouwen aan een betere samenleving, daarmee komen we verder!'