'Battle' moet beatboxen in regio promoten

DOETINCHEM - Het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem wil samen met de wereldberoemde beatboxer Bart Voogt het beatboxen promoten in de Achterhoek. Op de 'Beat Box battle of the East' kwamen de mondkunstenaars samen voor de aftrap van die ambitie.

'Ik organiseer dit omdat er in Nederland eigenlijk niet zoveel wordt georganiseerd', aldus meervoudig beatbox-kampioen Bart Voogt. 'Ik ben samen met Jarno Ibarra de enige die naar het buitenland gaat om Nederland te vertegenwoordigen. Ik hoop dat ik mensen hiermee wat meer ervaring kan geven om ook met ons mee naar het buitenland te gaan en Nederland op de kaart te zetten.'

Gerco Mons van het Nieuwe Dijkhuis beseft dat de Battle uniek is: 'Deze muziek kom je eigenlijk niet in de Achterhoek tegen. En dat je hier live al die beatboxers waanzinnige geluiden hoort maken, Dat is zo tof.'



Jurylid Jarno Ibarra viel het vooral op dat er veel publiek was dat nog nooit beatboxers in actie hadden gezien. 'Mensen vragen vaker wat ik doe en dan geef ik aan dat ik beatbox', geeft Ibarra aan. 'Mensen weten dan niet dat er beatbox-kampioenschappen zijn en dat het een hele wereld is.' Mons wil het beatboxen graag nog verder promoten. 'Het lijkt ons heel gaaf om dit een jaarlijks evenement te laten worden', aldus Mons. 'Wat mij betreft komt er een tweede editie. We zijn er al over in gesprek en dat zou zomaar kunnen.'