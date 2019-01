Stichting Komt voor de Bakker wint Doetinchem Doet Mee-award

DOETINCHEM - Stichting Komt voor de Bakker is de winnaar van de Doetinchem Doet Mee-award. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Doetinchem ontving voorzitter Tamara Tijdink de award uit handen van burgemeester Mark Boumans.

De Doetinchem Doet Mee-award is een prijs voor een persoon of organisatie die zich in de gemeente Doetinchem op bijzondere wijze inzet voor een inclusieve samenleving. De prijs is een initiatief van gemeente Doetinchem en MEE Oost. Twaalf inzendingen kwamen eind 2017 binnen.

De jury koos Komt voor de Bakker als een van de drie genomineerden met de motivatie: 'Zij zetten zich in om iedereen mee laten doen. Met hun enthousiasme maken zij het verschil; door op zoek te gaan naar de mogelijkheden en niet te blijven denken in beperkingen. Iets wat een podium verdient en extra gewaardeerd wordt met de Doetinchem doet mee-award.' Het publiek heeft door middel van stemmen uiteindelijk de winnaar bepaald.

Komt voor de Bakker biedt een plek om tijdelijk spreekwoordelijke bagage te stallen voor iedereen die ergens tegenaan loopt in zijn of haar leven en daardoor tijdelijk niet volledig kan functioneren in de maatschappij. Door middel van een werkplek in bakwinkel Gaabs worden mensen geholpen de draad weer op te pakken.

Meer informatie over de stichting op www.stichtingkomtvoordebakker.nl.