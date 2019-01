'Experiment nodig met anoniem inleveren drugsafval'

NIJMEGEN - Anoniem je giftige drugsafval inleveren bij een speciaal daarvoor opgezet inleverpunt. Zonder dat politieagenten je op de terugweg volgen om je XTC-laboratorium op te rollen. Klinkt bizar? Toch ligt dat voorstel bij de Nijmeegse gemeenteraad.

Het is een idee van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen. De jongerenafdeling van D66 pleit in een brief aan de gemeenteraad voor een experiment met zo'n inleverpunt.

De directe aanleiding voor het idee was het 9 kilometer lange spoor van drugsafval dat criminelen op 10 oktober vorig jaar achterlieten in een Nijmeegse woonwijk, zegt Thomas Vissers. Hij licht het idee woensdag toe tijdens een inspraakronde van de gemeente Nijmegen.

Anonimiteit cruciaal

Het huidig beleid lijkt niet te leiden tot de afname van drugsproductie en daarmee drugsafval. Waarschijnlijk krijgen we dus vaker te maken met gedumpt drugsafval, stellen de Jonge Democraten in hun brief. Eerder deze week was het nog raak bij de Rijkerswoerdse Plassen in Elst

Gedumpt drugsafval is niet zonder risico's is. Het afval vormt een bedreiging voor de natuur, volksgezondheid en begroting. Het gaat per jaar om vele honderden kilo's giftig afval. Het opruimen daarvan kost handenvol geld. Hoe ernstig de gevolgen van de stortvloed aan drugsafval precies zijn, is onduidelijk. In Baarle-Nassau is al een volledige waterzuiveringsinstallatie door drugsafval verwoest. In voedermais dat op een vervuilde akker groeide, is een behoorlijke concentratie amfetamine gevonden.

Minder risico

Volgens de Jonge Democraten maakt hun idee kans van slagen als criminelen anoniem kunnen blijven. 'Het inleveren van het afval is voor hen dan minder risicovol dan dumpen in bijvoorbeeld woonwijken of natuurgebieden.' Zekerheid dat het inleverpunt massaal wordt gebruikt is er niet. Daarom is het ook een experiment, aldus Vissers.

Voortrekkersrol voor Nijmegen

Kritiek dat hun plan de illegale productie van drugs faciliteert, wijzen de Jonge Democraten resoluut van de hand. De briefschrijvers vinden het 'bittere noodzaak' om naar 'moedige en pragmatische experimenten' te kijken die een oplossing kunnen zijn voor het probleem van het gedumpte drugsafval.

'Nijmegen kan door dit anonieme drugsafval inleverpunt te openen een voortrekkersrol nemen', schrijven ze. Met de hoop dat het experiment zich zou kunnen uitbreiden naar andere regio’s als het blijkt te werken.

