Fors meer overvallen en zedenmisdrijven

ARNHEM - Het afgelopen jaar is het aantal overvallen en zedenmisdrijven in Gelderland flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die de politie heeft vrijgegeven. In het merendeel van de resterende categorieën is een afname te zien van het aantal gepleegde misdrijven.

Uit de cijfers van de Eenheid Oost-Nederland komt naar voren dat er in 2018 in totaal 118 overvallen op woningen en bedrijven zijn geregistreerd. Dat is een stijging van 33 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Meer zedenmisdrijven

Daarnaast is het aantal zedenmisdrijven met 22 procent toegenomen. In 2017 registreerde de Politie Oost-Nederland in totaal nog 1422 zedenmisdrijven, in het jaar erna steeg dat tot 1741.

Er is eveneens een stijging waarneembaar in het aantal meldingen van fraude met online handel. Daarbij kan gedacht worden aan de illegale doorverkoop van bijvoorbeeld concertkaarten. Het aantal meldingen dat de Politie Oost-Nederland verwerkte nam toe van 6846 in 2017 tot 7630 in 2018, een toename van 11 procent.

Minder diefstal en inbraak

In vrijwel alle overige categorieën is een afname te zien in het aantal geregistreerde misdrijven. Zo is er in het aantal motorvoertuigen (14 procent) en brom-, snor- en fietsendiefstallen (11 procent) een daling zichtbaar en ook het aantal gevallen van zakkenrollerij nam flink af (30 procent).

Ook waren er in 2018 minder woninginbraken (22 procent), minder meldingen van overlast door jeugd (20 procent) en iets minder verkeersongevallen (4 procent).